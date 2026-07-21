В Progress Software раскрыли причину недавнего экстренного отключения серверов ShareFile Storage Zone Controller. В контроллерах обнаружили 0-day-уязвимость, которая позволяла администратору читать и записывать произвольные файлы. Разработчики уже выпустили патчи и сообщили, что обновленные серверы можно вернуть в онлайн.

Напомним, что в середине июля 2026 года Progress Software разослала клиентам письма с темой «Требуются немедленные действия». В компании сообщали о «реальной внешней угрозе», нацеленной на Storage Zone Controller, и требовали, чтобы администраторы немедленно вручную отключили Windows-серверы с контроллерами.

Одновременно специалисты компании заблокировали клиентам, использующим Storage Zone Controller, доступ к ShareFile. Но одной блокировки на стороне облачной платформы было недостаточно, и администраторов отдельно предупредили, что отключение самого сервера критически важно для защиты данных.

Теперь разработчики объяснили, что причиной для срочного предупреждения стала уязвимость типа path traversal, затрагивающая все версии ShareFile Storage Zone Controller веток 5.x и 6.x. Однако эксплуатация бага требует доступа к аутентифицированной учетной записи администратора.

Уязвимость позволяет читать любые файлы, к которым имеет доступ сервисная учетная запись приложения. Кроме того, атакующий может записывать подконтрольные ему данные в произвольные директории, а также изучать структуру файловой системы сервера.

В Progress заявили, что получили информацию о потенциальной угрозе от заслуживающего доверия источника, а во время расследования специалисты компании выявили ранее неизвестный баг и подготовили исправление до того, как информация о проблеме стала публичной.

Сообщается, что для уязвимости уже зарезервирован идентификатор CVE, однако его опубликуют примерно через две недели. Представители Progress объясняют, что хотят дать клиентам время на установку патчей до раскрытия технических деталей проблемы.

Исправления вошли в состав ShareFile Storage Zone Controller версий 5.12.5 и 6.0.2. Администраторам рекомендуют как можно скорее установить одну из этих версий, и после обновления отключенные контроллеры можно снова подключать к сети.

При этом в Progress подчеркивают, что пока не обнаружили признаков компрометации клиентов, не зафиксировали несанкционированного доступа к аккаунтам или данным ShareFile, а также не выявили никаких активных угроз.