Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Документ создает в России инфраструктуру легальной торговли криптовалютами, однако не разрешает расплачиваться ими за товары и услуги внутри страны.

Документ определяет основные контуры регулирования обращения криптовалюты в России, а также дополняет новыми нормами уже действующие правила обращения цифровых финансовых активов (ЦФА).

Так, проводить операции с криптовалютами смогут только специализированные посредники. Торговлю организуют биржи и внебиржевые площадки, брокеры будут выполнять поручения клиентов, а управляющие компании — работать с активами в рамках доверительного управления. За хранение и учет криптовалюты станут отвечать цифровые депозитарии.

Также на рынке появятся криптообменники, через которые можно будет менять безналичные рубли и другую фиатную валюту на криптовалюту и обратно. Такой организацией сможет стать только российское хозяйственное общество с собственными средствами не менее 15 млн рублей. С 1 июля 2027 года обменникам потребуется регистрация в специальном реестре Банка России.

При этом использовать криптовалюту для оплаты товаров, работ и услуг внутри России по-прежнему запрещено. Также нельзя будет и рекламировать такие расчеты. Исключения предусмотрены только для внешнеторговых контрактов, майнинговых вознаграждений и сетевых комиссий. Кроме того, криптовалютой разрешат оплачивать ценные бумаги, цифровые права и другие цифровые валюты.

К публичным торгам будут допущены только крупные и ликвидные активы. Их средняя капитализация за последние два года должна превышать 5 трлн рублей, а среднедневной объем торгов — 1 трлн рублей. По оценке представителей ЦБ, этим условиям соответствуют Bitcoin, Ethereum и стейблкоин USDT. Совет директоров регулятора сможет временно допускать и другие активы на срок до шести месяцев, а квалифицированным инвесторам будут доступны криптовалюты, не вошедшие в публичный перечень.

Обычным инвесторам придется пройти тестирование, и для неквалифицированных инвесторов предусмотрено ограничение по максимальному объему портфеля. Пока точный порог не прописан в законе, но, вероятно, ЦБ установит максимальный размер вложений на уровне 300 000 рублей в год через одного посредника (ранее представители регулятора упоминали такой лимит).

Хранить криптовалюту и проводить операции внутри российской инфраструктуры инвесторы смогут только через кастодиальные кошельки, которыми управляет профучастник. Некастодиальные кошельки смогут использовать только участники внешнеэкономической деятельности. Для использования «холодных» кошельков за рубежом ограничений не предусмотрено. Кроме того, при переводе более 100 000 рублей будет действовать 48-часовой период охлаждения.

Иностранные стейблкоины закон выделяет в отдельную категорию — «беспоставочные иностранные цифровые инструменты». Также документ регулирует майнинг и запрещает заниматься им некоторым лицам с непогашенной судимостью.

Основные положения закона вступят в силу 1 сентября 2026 года. Переходный период продлится до 1 июля 2027 года: к этой дате участники рынка должны получить лицензии, войти в реестры ЦБ и перестроить внутренние процессы. Ранее сообщалось, что для полноценного запуска новой системы Банк России планирует принять около 34 нормативных актов.