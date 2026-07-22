Исследователи обнаружили масштабную вредоносную кампанию FakeGit, операторы которой создали около 7600 репозиториев на GitHub. Более 800 из них маскировались под навыки для ИИ-агентов и MCP-серверы. В общей сложности вредоносные файлы этой кампании были загружены более 14 млн раз.

По данным аналитиков компании Island, вредоносные репозитории создавались с использованием примерно 6600 аккаунтов. Часть этих проектов была полностью вымышленной, а другие скопированы с легитимных разработок. Кроме того, операторы FakeGit использовали имена настоящих разработчиков, накручивали звезды и форки, создавали правдоподобные README-файлы и копировали описания популярных инструментов.

Репозитории-приманки имитировали навыки для ИИ-агентов и утилиты для работы с Gmail, WhatsApp, Databricks, Jenkins, Docker и другими сервисами. Инструкции в README предлагали скачать ZIP-архив, якобы содержащий инсталлятор или релиз проекта, однако на самом деле внутри находилась написанная на Lua полезная нагрузка, запускавшая загрузчик SmartLoader.

После запуска SmartLoader закреплялся в системе жертвы через планировщик задач. Адрес управляющего сервера малварь получала из смарт-контракта в сети Polygon, а дополнительные зашифрованные компоненты скачивала с GitHub. В итоге в конце атаки на устройство пользователя проникал инфостилер StealC.

Исследователи считают, что FakeGit является продолжением другой кампании по распространению стилера Lumma, которую связывали со злоумышленником Water Kurita. Так, связанные с ИИ приманки появились еще в марте 2026 года, а в апреле хакеры создали около 300 соответствующих репозиториев на GitHub (позже их число превысило 1400).

Эксперты пишут, что отдельную опасность представляет техника AgentBaiting. Ее суть заключается в том, что вредоносный репозиторий ищет не сам пользователь, а его ИИ-агент, которому поручили найти подходящий навык или MCP-сервер. Агент может принять README за обычную документацию и порекомендовать пользователю вредоносный проект.

Подчеркивается, что во время тестов ChatGPT, Gemini и Claude находили связанные с FakeGit репозитории даже без прямой ссылки и иногда пересказывали человеку вредоносные инструкции по установке. В одном случае Claude Code и вовсе самостоятельно клонировал вредоносный репозиторий и скачал файлы на тестовую машину. Однако затем ИИ счел скачанные файлы подозрительными и остановился, не запустив малварь.

Также распространению этой кампании помогли публичные каталоги навыков и MCP-серверов. Специалисты нашли более 600 связанных с FakeGit публикаций на LobeHub, Glama, MCP.so, MCP Market и других площадках. Осталось неясным, добавили их вручную или каталоги проиндексировали проекты автоматически. Однако такие листинги повышали доверие к фальшивкам и упрощали их обнаружение.

Специалисты Island напоминают, что следует использовать только проверенные каталоги навыков и MCP-серверов, тестировать новые инструменты в изолированной среде и проверять любых авторов и репозитории.