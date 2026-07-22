Компания Movement Labs, владелец блокчейна Movement, подала заявление о банкротстве по главе 11 подчасти V Кодекса США о банкротстве. Это стало очередным ударом для проекта, который весь последний год боролся с внутренними конфликтами и скандалом из-за инсайдерской торговли, а всего полтора года назад, в январе 2025 года, планировал достичь оценки в 3 миллиарда долларов.

Movement — это L2-блокчейн, построенный на языке программирования Move, изначально разработанном в Meta (деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена в России). Проект задумывался как способ привнести смарт-контракты на базе Move в экосистему Ethereum, что позволило бы серьезно снизить комиссии.

Проблемы у проекта начались вскоре после запуска токена 9 декабря 2024 года. Расследование CoinDesk, проведенное весной 2025 года, показало, что Movement проводило внутреннее расследование относительно передачи привилегии одному из своих контрагентов, Rentech.

Согласно условиям этого соглашения, Rentech получил необычно широкий контроль над предложением токена MOVE. Из внутренних документов компании следовало, что уже на следующий день после выпуска токена было продано 66 миллионов токенов MOVE, что вызвало резкое падение цены.

Из-за этой очевидной манипуляции биржа Binance заблокировала аккаунт маркет-мейкера MOVE за «недобросовестное поведение». Movement, в свою очередь, запустила программу обратного выкупа токенов и наняла стороннюю фирму Groom Lake для проведения внутреннего расследования. А уже в мае 2025 года из компании ушел ее сооснователь Руши Манче (именно ему в данный момент компания задолжала больше всего).

Позднее в этом году Movement попыталась выстроить новую бизнес-стратегию. В июне компания объявила об отказе от конкуренции с другими L2-сетями и сфокусировалась на трансграничных платежах, денежных переводах и расчетах в стейблкоинах. Movement заявляла, что получила доступ к лицензированной платежной инфраструктуре в США, Канаде и Евросоюзе и рассчитывала на развитие услуг для стран Латинской Америки и Африки.

Такое решение выглядит логичным: учитывая количество L2-решений, практически неотличимых друг от друга по характеристикам, многие блокчейн-проекты стали добавлять новые возможности, в том числе нацеленные на более узкие юзкейсы.

При этом юрист по делам о банкротстве Томаз Брэйзиэл сообщил в своем профиле X, что данная реструктуризация представляет собой новую и потенциально спорную схему реструктуризации в криптоиндустрии: перед подачей заявления о банкротстве компания передала свой операционный бизнес, интеллектуальную собственность, контракты, права на токен MOVE и сотрудников связанным структурам, Movement Network Foundation и Move Industries, оставив пустышку-должника с примерно 60 000 долларов наличными.

Дальше та же группа, связанная с фондом, предложила компании заем в размере 5,7 млн долларов для выхода из банкротства, но с рядом довольно серьезных условий: суд должен утвердить все прошлые сделки, а партнеры, юристы и руководство должны получить иммунитет от будущих судебных исков. Единственными лицами, которые могут в теории понести ответственность, останутся бывший сооснователь проекта Руши Манче и маркет-мейкер, связанный с запуском токена.

Юрист считает, что таким образом ценный бизнес и команду фактически вывели в безопасную зону, а всю ответственность свалили на бывшего сооснователя и маркет-мейкера. Он призывает суд, кредиторов и надзорные органы внимательно разобраться в этой схеме до итогового заседания 27 августа.

Movement Labs фактически превращается в подконтрольную структуру, единственная функция которой — вести судебный процесс против маркет-мейкера, якобы обманувшего компанию. При этом все новые направления бизнеса, сотрудников и активы уже перевели в офшор, обезопасив их от судов и кредиторов.