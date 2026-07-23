Исследователи Guardio Labs обнаружили уязвимость в расширении Adobe Acrobat для Chrome, установленном около 329 млн раз. Баг позволял вредоносным сайтам похищать данные из веб-версии WhatsApp без использования малвари, кражи паролей или перехвата сессионных cookie.

Проблема получила название HermeticReader и идентификатор CVE-2026-48294 (7,4 балла по шкале CVSS). Уязвимость относится к классу UXSS (Universal Cross-Site Scripting) и затрагивала все версии расширения до 26.5.2.2 включительно.

По словам экспертов, для проведения атаки было достаточно заманить жертву на заранее подготовленную страницу. Никаких дополнительных действий не требовалось: если в браузере жертвы было установлено уязвимое расширение, сайт мог активировать его скрытые функции и получить доступ к данным из других вкладок, обойдя SOP (Same-Origin Policy).

Корень проблемы был связан с внутренним HTML-ресурсом расширения, который разрешалось встраивать на любой сайт посредством iframe. Внутренняя страница принимала команды через параметры URL и передавала их сервис-воркеру Adobe Acrobat, не проверяя, действительно ли запрос исходит от легитимного скрипта расширения.

Через этот механизм атакующие могли активировать движок Hermes, отвечающий за интеграцию Acrobat с WhatsApp Web. В обычных условиях он неактивен и запускается только после включения флага floodgate-add. После этого вредоносная страница открывала WhatsApp Web в фоновой вкладке, узнавала ее числовой ID и направляла ей команды через Hermes.

Для кражи данных исследователи внедрили в DOM мессенджера POST-форму и переместили содержимое страницы внутрь элемента <option>. Если атрибут value не задан, браузер отправляет на сервер весь текст элемента. Так как в CSP веб-версии WhatsApp отсутствовало ограничение form-action, форму можно было отправить на подконтрольный атакующим адрес.

В результате злоумышленник мог узнать список чатов, имена контактов, превью сообщений, имя профиля и текст открытого диалога. При этом утечка не затрагивала сообщения, которые еще не были загружены и отрисованы на странице.

Также в своем отчете специалисты описали возможный сценарий захвата учетной записи WhatsApp: получив возможность управлять DOM страницы, атакующий мог подменить QR-код для привязки нового устройства. Правда, жертве все равно пришлось бы самостоятельно отсканировать поддельный код.

Исправление для CVE-2026-48294 вошло в версию 26.5.2.3, которая распространяется автоматически. Признаков эксплуатации HermeticReader в реальных атаках исследователи не обнаружили.