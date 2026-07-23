Атакующий похитил $23,75 млн у децентрализованной биржи фьючерсов Ostium в сети Arbitrum, проведя за 5 минут 29 секунд целую серию сделок. Вместо взлома смарт-контракта злоумышленник воспользовался доверенным механизмом доставки цен и подсунул хранилищу ликвидности ( OLP vault ) поддельную котировку биткоина: позиция открылась по $5 000, а закрылась в той же транзакции по $60 000.

При этом использованный в атаке контракт PrivatePriceUpKeep был официально исключен из программы bug bounty протокола. Команда проекта решила, что киперы и форвардеры сообщений изначально считались доверенными, поэтому баг-репорты, требующие их компрометации, не принимались.

Ostium не может брать курс биткоина напрямую из ончейн-пулов, поэтому использует pull-оракул: цены записываются в блокчейн только по запросу через сеть автоматизации Gelato. За доставку конкретных цен отвечал контракт PrivatePriceUpKeep . Именно он, а не публичный PriceUpKeep , указанный в документации, фигурирует в эксплоит-транзакции. Атакующий отправил ценовой отчет, который прошел проверку подписи ( ecrecover ): она подтвердила, что отчет подписан авторизованным адресом. Как именно злоумышленник смог пройти эту проверку, пока неизвестно.

Ончейн-данные показали, что контракт верификатора цен ( ostiumVerifier ) был обновлен за 151 день до атаки. При этом были добавлены новые адреса администраторов, в том числе адрес атакующего.

Атака состояла из восьми транзакций. Сначала провели первую тестовую транзакцию на $100 для проверки схемы. Затем, через 25 секунд, отправили основную транзакцию: один вызов executeBatch с пятью вложенными циклами открытия и закрытия позиций выкачал $11,86 млн за раз. Еще шесть транзакций меньшего размера добили сумму до $23,75 млн.

Похищенные средства были полностью конвертированы через KyberSwap в 12 084 ETH и разошлись по 30 подконтрольным атакующему кошелькам. Уже в тот же день более 10 500 ETH ушли в миксер Tornado Cash. Кошелек атакующего изначально был профинансирован всего 2 ETH с ChangeNOW и Bybit.

В Ostium приостановили торги на час после атаки. Команда координировала действия с SEAL 911, правоохранительными органами и компаниями Mandiant, zeroShadow и Collisionless. Позже команда проекта пообещала возобновить торги в течение недели и частично компенсировать потери поставщикам ликвидности за счет собственных средств.

При этом за два с лишним года протокол проходил проверки шесть раз: дважды у Zellic, один раз у ThreeSigma и трижды у Pashov. В официальной документации Ostium утверждается, что критических уязвимостей не находили, однако в отчетах аудиторов зафиксированы критические находки и находки высокого уровня риска. Важнее другое: во втором отчете Zellic (ноябрь 2025 года, за восемь месяцев до взлома) прямо указывалось, что скомпрометированный форвардер представляет риск. В Ostium исправили только конкретный пример из отчета, но не расширили аудит или bug bounty на весь класс рисков — именно к нему относилась использованная в атаке уязвимость.