30 сентября 2026 года в Санкт-Петербурге состоится двенадцатая конференция по практической кибербезопасности ZeroNights. Мероприятие пройдет на площадке LOFT#7. Организатором выступает команда DSEC by Solar — бывшая Digital Security, входящая в ГК «Солар».

Когда: 30 сентября 2026 года Где: Санкт-Петербург, LOFT#7 Организатор: DSEC by Solar Сайт мероприятия: zeronights.ru

Конференция ZeroNights ориентирована на специалистов-практиков: пентестеров, исследователей уязвимостей, инженеров и аналитиков SOC, разработчиков защитных решений и руководителей ИБ-направлений. В прошлом году мероприятие посетили более 1000 специалистов по информационной безопасности.

В этом году в программе заявлены доклады о современных техниках атак, поиске и эксплуатации уязвимостей, защите систем и приложений, а также об использовании защитных инструментов и внедрении ИБ-практик.

Доклады будут разделены на два основных направления:

Offensive Track — этичный хакинг, поиск и эксплуатация уязвимостей, современные техники атак;

— этичный хакинг, поиск и эксплуатация уязвимостей, современные техники атак; SecOps Track — защита систем и приложений, внедрение инструментов и практик кибербезопасности.

Кроме того, на конференции будет работать секция Community Hub с интерактивными докладами и активностями ИБ-сообществ. Ее программа будет посвящена OSINT, аппаратной и программно-аппаратной безопасности и другим темам. Также запланированы воркшопы, локпикинг и другие практические активности.

На сайте ZeroNights можно ознакомиться с докладами прошлых лет, посмотреть видеозаписи выступлений и скачать презентации спикеров.

Прием докладов

Организаторы конференции уже открыли Call for Papers для желающих выступить на одном из треков ZeroNights 2026. Заявки принимаются до 9 августа 2026 года включительно. Выступления пройдут только в очном формате. Ознакомиться с условиями и подать заявку можно по этой ссылке.

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