Хакер #326. Router from Hell
Когда: 30 сентября 2026 года
Где: Санкт-Петербург, LOFT#7
Организатор: DSEC by Solar
Сайт мероприятия: zeronights.ru
Конференция ZeroNights ориентирована на специалистов-практиков: пентестеров, исследователей уязвимостей, инженеров и аналитиков SOC, разработчиков защитных решений и руководителей ИБ-направлений. В прошлом году мероприятие посетили более 1000 специалистов по информационной безопасности.
В этом году в программе заявлены доклады о современных техниках атак, поиске и эксплуатации уязвимостей, защите систем и приложений, а также об использовании защитных инструментов и внедрении ИБ-практик.
Доклады будут разделены на два основных направления:
- Offensive Track — этичный хакинг, поиск и эксплуатация уязвимостей, современные техники атак;
- SecOps Track — защита систем и приложений, внедрение инструментов и практик кибербезопасности.
Кроме того, на конференции будет работать секция Community Hub с интерактивными докладами и активностями ИБ-сообществ. Ее программа будет посвящена OSINT, аппаратной и программно-аппаратной безопасности и другим темам. Также запланированы воркшопы, локпикинг и другие практические активности.
На сайте ZeroNights можно ознакомиться с докладами прошлых лет, посмотреть видеозаписи выступлений и скачать презентации спикеров.
Прием докладов
Организаторы конференции уже открыли Call for Papers для желающих выступить на одном из треков ZeroNights 2026. Заявки принимаются до 9 августа 2026 года включительно. Выступления пройдут только в очном формате. Ознакомиться с условиями и подать заявку можно по этой ссылке.
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