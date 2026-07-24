Спецслужбы КНДР арестовали группу бывших государственных хакеров, которые взломали внутренние сети Центрального банка страны и Банка внешней торговли. Хакеры выводили похищенные средства с помощью криптовалюты и контрабандой переправляли иностранную валюту через границу. Известие о том, что в афере участвовали ветераны элитных киберподразделений, потрясло чиновников в Пхеньяне.

Источник в Пхеньяне сообщил изданию Daily NK, что взлом затронул Центральный банк КНДР, отвечающий за эмиссию валюты и управление государственными фондами, а также Банк внешней торговли, который занимается зарубежными платежами страны. Группировка конвертировала похищенные государственные средства, предназначенные для торговли, в криптовалюту и переправляла крупные суммы в иностранной валюте через приграничные районы. Национальное разведывательное управление КНДР (бывшее Министерство государственной безопасности) задержало участников группы 12 июля.

По словам источника, во главе группировки стояли бывшие военнослужащие подразделения киберопераций Главного разведывательного управления — военной разведки страны. После увольнения из армии они стали вербовать талантливых молодых IT-специалистов из Политехнического университета имени Ким Чхэка и Пхеньянского университета науки и технологий. Группа тайно выстроила сеть торговли криптой для отмывания украденных денег. По словам источника, преступники стремились только к личному обогащению — без хактивизма.

Участники группы использовали специализированное беспроводное оборудование китайского производства и зашифрованные мессенджеры, опираясь на технические навыки, отточенные в армии и университете. Эти же навыки и помогли им проникнуть в тщательно охраняемые внутренние сети и платежные системы обоих банков.

Хакеры выводили часть торговых фондов государства и иностранной валюты небольшими суммами, чтобы их не обнаружили, а затем переводили средства на зарубежные криптовалютные кошельки. Брокеры в Китае обменивали криптовалюту на наличные.

Контактные лица в приграничных районах в режиме реального времени обменивали отмытые средства на доллары США и китайские юани. В эту сеть входили сообщники в Синыйджу в провинции Пхенан-Пукто и Хесане в провинции Янгандо.

Группе удалось нанести большой финансовый ущерб, но ее быстро разоблачили. Чиновники в Пхеньяне заметили небольшие расхождения при согласовании платежей в иностранной валюте, а также подозрительные логи и подключения с зарубежных IP-адресов. Вскоре после этого Национальное разведывательное управление начало внутреннее расследование.

Следователи установили, что зашифрованный трафик исходил из конспиративной квартиры в Пхеньяне. В ночь на 12 июля агенты провели там рейд и с поличным задержали главарей и IT-специалистов: те сидели за компьютерами и отмывали средства. Власти также конфисковали компьютерное оборудование стоимостью сотни тысяч долларов и изъяли незарегистрированные одноразовые телефоны.

После этого вооруженные сотрудники Национального разведывательного управления заняли позиции вокруг штаб-квартиры Банка внешней торговли и вычислительного центра Центрального банка Чосон, полностью перекрыв доступ извне. По Пхеньяну разъехались автомобили с оборудованием для обнаружения сигналов. Правоохранительные органы пытались засечь дополнительное оборудование, работающее на тех же нестандартных частотах, что и оборудование группы. По словам источников издания, операция была довольно масштабной, но осталась незамеченной местными жителями.

Новость о деле распространилась среди пхеньянской элиты, военных и университетского сообщества, вызвав шок из-за масштаба и дерзости схемы. Чиновники в Пхеньяне ждут для причастных крайне сурового наказания. «Они использовали навыки, которым их обучило государство для защиты страны, а вместо этого ограбили государственную казну, — заявил, по словам источника, один из чиновников. — Это выходит за рамки обычных наказаний по принципу коллективной ответственности. Семьям преступников будет тяжело выжить».

Высокопоставленные чиновники Главного разведывательного управления и сферы научно-технического образования страны, по имеющимся данным, проявляют осторожность, опасаясь, что скандал может затронуть и их.