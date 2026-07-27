Специалисты Hunt.io и ИБ-исследователь Боб Дьяченко (Bob Diachenko) нашли незащищенную инфраструктуру хакера, который применял ИИ-агента Hermes для автоматизации атаки на сеть Министерства финансов Таиланда. Агент самостоятельно сканировал хосты, искал способы повышения привилегий и изучал файловую систему, не запрашивая подтверждение перед выполнением команд.

На сервере в Гонконге эксперты обнаружили три открытые директории, содержащие 585 файлов общим объемом около 470 Мбайт. Среди них были эксплоиты, веб-шеллы, инструменты для туннелирования трафика, похищенные учетные данные, скомпилированные пейлоады, кастомные скрипты и логи Hermes.

Hermes — опенсорсный ИИ-ассистент, созданный компанией Nous Research, который можно развернуть на собственном сервере и использовать для автоматизации разных задач. Этот проект не предназначен для пентеста или атак, и хакер просто включил штатный режим YOLO, при котором агент выполняет потенциально опасные команды без подтверждения со стороны оператора. Так как Hermes был развернут на собственном сервере злоумышленника, вендор не мог заметить подозрительную активность, заблокировать аккаунт или остановить агента.

Судя по найденным файлам, хакер получил доступ к инфраструктуре Минфина Таиланда до запуска Hermes. В частности, на сервере был найден веб-шелл, установленный на одном из сайтов ведомства, пароли от почтовых ящиков и скрипты, созданные специально для изучения внутренних систем. Причем пока неясно, как злоумышленник получил первоначальный доступ к инфраструктуре ведомства.

Анализ логов показал, что Hermes выполнял для злоумышленника рутинные задачи постэксплуатации: запускал модифицированный LinPEAS, искал SUID- и SGID-бинарники, проверял сервисы и контейнеры, сканировал систему в поисках четырех свежих уязвимостей ядра Linux (включая Copy Fail, Dirty Frag и DirtyClone) и рекурсивно проверял директории. Подчеркивается, что нет никаких свидетельств того, что агент самостоятельно нашел новую уязвимость, выбрал цель или успешно эксплуатировал какие-либо баги.

К примеру, в рамках одного из заданий Hermes изучил веб-каталог центрального аппарата Минфина и составил список PDF-, DOC- и XLS-файлов, среди которых были оценки эффективности сотрудников и кадровые документы (самые старые были датированы 2012 годом). Следов выгрузки этих данных специалисты не нашли.

Также в отчете сообщается, что значительная часть найденных на сервере кастомных скриптов была нацелена на Hadoop-инфраструктуру ведомства, включая HiveServer2. Так, один из инструментов пытался подключиться к HiveServer2, предполагая, что там используется режим аутентификации NONE, и принимается любой пароль. После подключения скрипт пытался загрузить вредоносное Java-расширение HiveCmd.jar, которое позволяло выполнять системные команды через SQL-запросы с правами службы Hive. Дополнительно атакующий проверял Apache Ambari, консоль GlassFish, панели администратора и почтовые серверы.

Кроме того, на сервере нашли 62 сборки ранее неизвестного импланта Hades для Windows и Linux. Однако подтверждений того, что этот вредонос проник в сеть министерства, нет.

Исследователи полагают, что эта атака может быть связана с Китаем: на это указывают IP-адрес SSH-сессии в Гонконге, обнаруженный на сервере ключ от китайского поисковика FOFA и слово «Leishen» в пароле от панели Hermes. Кроме того, ранее этот сервер использовался для управления ShadowPad, а позднее на нем работал C2-фреймворк VShell. В Hunt.io считают, что злоумышленник, вероятно, говорит по-китайски, однако не связывают эту операцию с конкретной хак-группой.

ThaiCERT и Национальное агентство кибербезопасности Таиланда получили уведомление об этом инциденте еще в середине июля 2026 года. Следует отметить, что официально Министерство финансов не подтверждало факт взлома.