«Коммерсант FM» сообщает, что пользователи «Билайна» столкнулись с серией атак, в ходе которых мошенники дистанционно перехватывают мобильные номера. Злоумышленники присылают абонентам системные запросы на вход в личный кабинет, и одного случайного подтверждения хватает, чтобы выпустить eSIM и отключить основную SIM-карту жертвы.

По информации издания, в течение последних недель многие пользователи «Билайна» стали получать многочисленные запросы на вход в личный кабинет оператора. Речь идет не об SMS или push-уведомлениях, а о системных сообщениях, которые появляются поверх открытых приложений. Если абонент подтверждает такой запрос, атакующие получают возможность войти в аккаунт жертвы, а затем выпускают eSIM, тем самым блокируя установленную в смартфоне SIM-карту.

С такой атакой столкнулся шеф-редактор «Коммерсант FM» Владислав Викторов. Сначала он отклонял подозрительные запросы, однако на следующий день получил еще около пяти уведомлений и, предположительно, случайно подтвердил одно из них. Через минуту оператор сообщил о выпуске eSIM, после чего смартфон потерял связь и доступ к мобильному интернету.

Восстановить номер удалось только после личного визита в офис оператора. Там Викторов встретил еще одного абонента с такой же проблемой, а сотрудник салона рассказал, что подобные обращения регулярно поступают уже около двух недель.

Как позже выяснил Викторов, для входа в личный кабинет необязательно знать пароль. При выборе опции «Войти с экрана телефона» достаточно подтверждения входа через уведомление на самом устройстве. Предполагается, что на этом и строится схема атаки: мошенники рассылают множество уведомлений в надежде, что кто-то из жертв ошибется и случайно нажмет кнопку подтверждения.

Представители «Билайна» подтвердили журналистам, что в течение нескольких дней злоумышленники проводили скоординированную атаку на механизмы дистанционного выпуска и замены SIM-карт. По словам представителей оператора, атакующие меняли тактику и суммарно отправили тысячи мошеннических запросов. Подчеркивается, что успешно завершить операцию злоумышленникам удалось лишь в единичных случаях, а всем пострадавшим уже помогли вернуть номера.

При этом в компании утверждают, что с начала года аналогичные мошеннические схемы затронули весь телеком-рынок в целом, и в настоящее время активность злоумышленников уже заметно снизилась.

Перехват номера опасен тем, что может предоставить злоумышленникам доступ к большей части цифровой жизни жертвы. Так, атакующие могут попытаться восстановить доступ к почте, банковским приложениям, «Госуслугам», мессенджерам и другим сервисам, использующим номер телефона для авторизации.

Абонентам рекомендуют не подтверждать операции, которые они не инициировали, и немедленно обращаться к представителям оператора при появлении подозрительных запросов. Также через «Госуслуги» или МФЦ можно установить самозапрет на выпуск новых SIM-карт, но снять такой запрет получится только при личном обращении в МФЦ.