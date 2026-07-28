Министерство юстиции США предъявило обвинения жителю Атланты Самуэлю Тунику (Samuel Tunick), который стер данные со своего смартфона во время досмотра в аэропорту. Мужчина сообщил сотруднику пограничной службы США специальный код GrapheneOS, запускающий необратимое удаление всей информации на устройстве. Теперь прокуратура утверждает, что таким образом Туник незаконно уничтожил имущество, чтобы помешать его изъятию.

Инцидент произошел больше года назад — 24 января 2025 года, когда Туник возвращался в США из-за рубежа через международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте. Сотрудники Погранично-таможенной службы США (U.S. Customs and Border Protection, CBP) отправили его на дополнительный досмотр и потребовали разблокировать смартфон Google Pixel.

По словам представителей CBP, они собирались проверить устройство на наличие материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми, и Туника предупредили, что в случае отказа телефон конфискуют. При этом защита утверждает, что сотрудники не объяснили причины возникших у них подозрений, не зачитали Тунику его права и несколько раз отказали в доступе к адвокату.

Юристы заявляют, что досмотр на границе был связан с активистской деятельностью Туника. Дело в том, что он участвовал в движении Defend the Atlanta Forest, которое выступало против строительства в Атланте крупного полицейского тренировочного центра, известного как Cop City. Тренировочный центр, стоимость постройки которого оценивается в 118 млн долларов США, в итоге открылся весной 2025 года.

Согласно судебным документам, из-за деятельности Туника в Defend the Atlanta Forest его внесли в список лиц, находящихся под особым наблюдением, а сотрудники CBP заранее обсуждали в электронных письмах его задержание в аэропорту по подозрению в террористической деятельности.

На смартфоне активиста работала GrapheneOS, доступная для моделей Pixel начиная с Pixel 6. Среди ее функций есть так называемый «аварийный пароль» (duress code): пользователь задает отдельную комбинацию, внешне похожую на обычный пароль для разблокировки девайса. Но после ввода duress code система немедленно уничтожает все данные и eSIM без возможности восстановления.

GrapheneOS — это форк Android с упором на безопасность и приватность. Проект строится на базе Android Open Source Project (AOSP) и усиливает стандартные механизмы изоляции приложений, использует жесткую верификацию загрузки и более строгий процесс обновлений. В прошлом году мы посвятили GrapheneOS отдельную статью.

После требования разблокировать устройство Туник сообщил сотруднику CBP именно этот аварийный пароль. Когда сотрудник ввел его, экран погас, смартфон перезагрузился, и вся информация исчезла. Устройство все равно конфисковали, после чего Тунику разрешили пройти границу и покинуть аэропорт.

В результате в конце 2025 года прокуратура выдвинула против Туника обвинения по редко применяемой федеральной статье, которая запрещает преднамеренно уничтожать или повреждать имущество, чтобы помешать его конфискации. Туник свою вину не признает, но в случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИБ-эксперты и специалисты Electronic Frontier Foundation сообщили изданию TechCrunch, что прежде не сталкивались с применением этой нормы к удалению данных с помощью duress code. Предположительно, это первое подобное разбирательство в США.

В настоящее время защита Туника требует исключить из дела все доказательства, полученные во время досмотра в аэропорту, включая сведения об удалении данных. Адвокаты утверждают, что задержание и изъятие телефона были незаконными, нарушали конституционные права Туника, а проверка в целом была лишь предлогом для получения информации об активистах, выступавших против строительства Cop City.

Отдельный правовой казус заключается в том, что аварийный пароль ввел не сам Туник, а сотрудник CBP. Однако прокуратура утверждает, что активист сознательно передал представителям пограничной-таможенной службы комбинацию, которая стерла данные до изъятия смартфона, и тем самым умышленно помешал властям получить доступ к информации.

Федеральный суд в Атланте должен рассмотреть ходатайство об исключении доказательств из дела до конца 2026 года.