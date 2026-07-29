Объемы спотовых торгов на крупнейших централизованных площадках упали до 1,05 триллиона долларов. Согласно данным отчета Exchange Review компании CoinDesk Data, это самый низкий месячный показатель за последние 25 месяцев.

По словам Джейсона Фернандеса, сооснователя AdLunam, все сводится к резкому падению интереса частных трейдеров. Даже их активность в Telegram-группах заметно снизилась. Он ждет новых объявлений о закрытии бирж и считает, что выживут только те площадки, которые не зависят от розничных спекулянтов, так как в ближайшее время возврата к объемам уровня криптобума 2021 года не будет.

В связи со сложившейся рыночной ситуацией в BitMart предупредили пользователей, что у них есть 30 дней на закрытие сделок и шесть месяцев на вывод средств. В Movement Labs и Storj Labs подали заявления о банкротстве в соответствии с главой 11. Эти компании стали третьей и четвертой фирмами, обанкротившимися за последнюю неделю.

Аналитики отмечают, что биржи больше не могут выживать только за счет розничной торговли. К крупным биржам стали предъявлять более серьезные требования: соответствие запросам институциональных клиентов, прозрачные резервы и диверсифицированная торговля. Новые регуляторные режимы, такие как европейский регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), делают содержание небольших региональных площадок слишком дорогим. По оценке главы OKX Europe Эральда Госа, из более чем 3000 поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) в ЕС требованиям MiCA будут соответствовать лишь около 80.

Аналитик Michaël van de Poppe считает, что закрытие BitMEX не стало неожиданностью: соответствовать регуляторным требованиям способны лишь крупные биржи, а у мелких игроков остается два пути — уйти с рынка или быть поглощенными.

Трейдеры начали покидать BitMEX еще несколько лет назад, после того как CFTC и Министерство юстиции США начали разбирательства против биржи. По слухам, BitMEX обязали выплатить штраф в размере 100 млн долларов за нарушение правил банковской тайны. Позже Дональд Трамп помиловал основателей BitMEX, однако бирже так и не удалось полностью оправиться после многолетних судебных тяжб. Сейчас против BitMEX подан иск, в котором утверждается, что руководство биржи удерживало залоговые средства трейдеров и допускало инсайдерскую торговлю. Основателей также обвиняют в присвоении 622 BTC — свыше 40,5 млн долларов.

При этом сам рынок деривативов практически не пострадал, а лишь был переделен. Продукт, который изобрели в BitMEX, теперь генерирует основную часть активности на крупных биржах вроде Binance и OKX.

По словам исполнительного директора Gate Эдвина Чеунга, рынок деривативов стал крупнее и разнообразнее, поэтому большая часть объема торгов с закрытых бирж, скорее всего, перейдет на более крупные платформы. Общий вывод аналитиков: чтобы выжить, биржам теперь нужны масштаб, соответствие требованиям регуляторов и широкий спектр услуг — ставка только на розничную торговлю больше не работает.