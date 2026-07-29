На прошлой неделе завирусился сюжет о бразильском фермере, который якобы получил кредит на 19,6 тысячи долларов, «токенизировав» десять своих коров в блокчейне. Криптоинфлюенсеры широко распространили этот юзкейс, ведь он потенциально упрощал фермерам доступ к кредитам. Однако при ближайшем рассмотрении история оказалась куда менее впечатляющей, чем ее преподносили.

Как выяснило издание Protos, за красивым заголовком скрывается совсем иная картина. Герой истории — не бедствующий мелкий фермер, а вполне обеспеченный бизнесмен с солидными активами и хорошими связями в отрасли.

Владельца фермы Fazenda Engenho Velho зовут Жоау Гильерме Бреннер. Его семья владеет фермой уже несколько поколений. Это крупное ранчо площадью около 360 гектаров, где содержится более 500 голов скота, из которых свыше 240 — дойные коровы. Таким образом, 10 «токенизированных» животных составляют лишь крошечную часть поголовья дойных коров — около 4 процентов.

Поскольку семья владеет землей, а не арендует ее, у ранчера есть доступ к обычному кредитованию под залог недвижимости. Более того, еще в 2022 году отраслевой журнал писал, что Бреннер был избран президентом ассоциации заводчиков голштинской породы штата Парана и вошел в совет директоров государственного фонда развития животноводства региона. При ценах на землю в муниципалитете Имбитуба от 23,2 до 126,9 тысячи бразильских реалов, то есть от 4,5 до 20 тысяч долларов США за гектар, его участок стоит миллионы. На этом фоне полученный кредит — это лишь около 1% стоимости земли его хозяйства.

Организаторами сделки стали специалисты агротех-компании Cowmed и фонда Target Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Ранее, в 2024 году, команды другого стартапа и Cowmed поставили цель к концу 2026 года выдать под залог токенизированного скота кредиты на 200 миллионов реалов (39 миллионов долларов США). Однако на сегодня объем выданных кредитов отстает от этой цели примерно на 99%.

В самой Cowmed с 2017 года привлекли в общей сложности чуть более 1 миллиона долларов инвестиций, а компанию оценили всего в 6,2 миллиона долларов. Ее выручка за прошлый год составила менее 3,6 миллиона долларов при тарифе около 5 долларов за ошейник в месяц. Для сравнения: в марте этого года в новозеландской компании Halter, конкуренте Cowmed и производителе электронных ограждений и ошейников для скота, привлекли 220 миллионов долларов при оценке в 2 миллиарда долларов. На этом фоне вирусная огласка стала для Cowmed бесплатной рекламной кампанией, которая обошлась бы в разы дороже при использовании стандартных методов продвижения.

Как отмечают в Protos, использование блокчейна в этой сделке не добавило никакой реальной ценности, а лишь дало модные слова для прессы. Вся схема по сути держится на доверии к одному ранчеру, одному производителю ошейников, одному оператору токенизации и одному кредитору — то есть никакой децентрализации здесь нет и в помине. Скот традиционно служил залогом для кредитов и без всякого блокчейна, а беспроводное отслеживание животных с помощью ошейников существует уже больше десяти лет. Для отслеживания коров этого конкретного фермера обычная база данных справилась бы ничуть не хуже блокчейна.