Власти Миннесоты сообщили, что расследуют скоординированную кибератаку на системы водоснабжения и водоотведения: хакеры взломали инфраструктуру более 30 муниципальных предприятий, временно нарушив работу автоматизированных систем управления.

Согласно информации властей, атаки произошли 26 и 27 июля 2026 года. После обнаружения инцидентов ИТ-ведомство Миннесоты (Minnesota IT Services, MNIT) задействовало силы реагирования по всему штату (о проблемах сообщали власти Мейпл-Плейна, Брахама, Южного Сент-Пола, Плимута и других городов).

Известно, что на некоторых объектах из-за атаки отказали отдельные автоматизированные функции, однако сотрудники коммунальных служб перешли на ручное управление или задействовали резервные схемы работы. В большинстве случаев системы водоснабжения и водоотведения продолжали работать, однако сильнее всего от атаки пострадал город Брахам, где водоочистная станция на несколько часов ушла в офлайн, а жителей попросили сократить расход воды.

«Атакующие отключили управляющие системы, остановив подачу воды и работу водоочистной станции», — сообщили городские власти.

Примерно через три часа специалистам удалось восстановить работу объекта, после чего фильтрация и очистка воды возобновились в штатном режиме, а ограничения для жителей отменили.

Власти всех пострадавших городов сообщают, что питьевая вода по-прежнему безопасна, а системы водоснабжения и водоотведения уже работают как должно.

При этом в Плимуте заявили, что сбои затронули только оборудование, которое подключено посредством сотовой связи. По словам технического директора компании Suzu Labs Дениса Кальдероне (Denis Calderone), водонапорные башни, насосные станции и другие удаленные объекты часто связываются со SCADA-системами через сотовые модемы, а резервные и альтернативные каналы связи часто не учитывают при анализе рисков и уязвимостей.

Сообщается, что в настоящее время специалисты MNIT расследуют произошедшее совместно с федеральными и муниципальными ведомствами и частными компаниями. Специалисты обмениваются данными об инциденте, а также помогают пострадавшим организациям локализовать последствия и восстановить работу всех систем.

Какая группировка может стоять за этой атакой, пока неизвестно. Однако ранее в этом году власти США предупреждали, что иранские хакеры атакуют промышленные системы управления Siemens, Rockwell Automation, Allen-Bradley и Schneider Electric. Тогда сообщалось, что с марта злоумышленники активно эксплуатируют доступные через интернет PLC и нарушают работу объектов энергетики, систем водоснабжения и водоотведения, а также государственных служб и объектов.