На Apple подали иск на $1,8 млн из-за фейковых криптокошельков в App Store

Три человека подали иск против Apple после того, как потеряли 1,8 млн долларов из-за поддельных приложений-кошельков, выдававших себя за Sparrow Wallet. Иск подали 24 июля в Калифорнии. В нем сотрудников Apple обвиняют в том, что они не смогли своевременно выявить и удалить мошеннические приложения из App Store, при этом продолжая позиционировать магазин как безопасную и проверенную платформу.

Этот случай стал частью более широкой проблемы: ранее исследователи обнаружили в экосистеме Apple 26 приложений, имитирующих крупные криптобренды. Такие инциденты ставят под сомнение один из главных аргументов Apple в защиту жесткого контроля над распространением ПО, а точнее, тезис о том, что предварительная проверка приложений якобы обеспечивает более надежную защиту пользователей, чем на открытых платформах.

Ключевая проблема для Apple в этом деле — не появление первого мошеннического приложения, а то, что в компании знали о нем заранее. Основатель Sparrow Wallet Крейг Ро (Craig Raw)сообщал о несанкционированных мобильных версиях своего кошелька с начала 2024 года, поскольку Sparrow Wallet выпускался только в виде десктопного приложения.

Тем не менее, по данным иска, поддельные версии продолжали появляться в App Store в течение следующего года. Первый истец Джейлен Дельгадо скачал такое приложение в мае 2025 года и после ввода сид-фразы потерял чуть больше 1 BTC (около $120 000).

Ситуация обострилась в июле 2025 года: 25 июля Джеймс Рамирес воспользовался другим поддельным приложением и потерял 7,4 BTC — около 875 000 долларов. В тот же день он сообщил об этом Apple. Спустя девять дней третий истец, Кристофер Эллис, столкнулся в App Store с похожим приложением Sparrow, ввел сид-фразу и лишился активов на сумму около 840 000 долларов.

Истцы утверждают, что к моменту атаки на Эллиса в Apple уже получили конкретный сигнал о связи фальшивого кошелька с крупной кражей биткоина, но не предупредили пользователей. Более того, в иске говорится, что в Apple не только разместили приложение, но и продвигали его в рейтингах и подборках криптоприложений.

В Apple заявляют, что удалили мошеннические приложения Sparrow, заблокировали аккаунты стоявших за ними разработчиков, а также указывают на существующие каналы для сообщений о нарушениях. При этом сам Крейг Ро столкнулся с трудностями иного рода: в прошлом месяце он рассказал, что при попытке разместить в App Store честное приложение-заглушку с пояснением, что у Sparrow нет официальной мобильной версии, в Apple пригрозили закрыть его аккаунт разработчика, хотя позже отменили это решение.

Ситуация вокруг Sparrow — часть более масштабной волны подделок под криптокошельки. В апреле специалисты Kaspersky Threat Research сообщили об обнаружении 26 мошеннических приложений, маскировавшихся под MetaMask, Ledger, Trust Wallet, Coinbase, TokenPocket, imToken и Bitpie. Кампания велась как минимум с осени 2025 года. Специалисты с умеренной уверенностью связали ее с группировкой, стоящей за вредоносным ПО SparkKitty.

Схема была сложнее простой публикации вредоносного кошелька: приложения могли перенаправлять жертв на фишинговые страницы, имитирующие App Store, и убеждать их установить профили разработчика, через которые затем в обход официального магазина устанавливались троянизированные версии кошельков. Вредоносное ПО отслеживало экраны создания и восстановления кошелька в поисках сид-фраз, а пользователей аппаратных кошельков обманом заставляли раскрывать данные для восстановления.

Основной удар пришелся на китайский App Store, где были недоступны официальные версии для iOS многих кошельков, которые имитировали злоумышленники. Но похожие случаи были и в США: американский музыкант Гарретт Даттон (G. Love) сообщил в апреле о потере 5,9 BTC (~$424 000) после установки поддельного приложения Ledger из App Store. Блокчейн-расследователь ZachXBT отследил перемещение похищенных средств до адресов, связанных с биржей KuCoin, где временно заморозили подозрительный аккаунт.

Повторяющиеся инциденты все чаще противоречат позиционированию App Store как «безопасного и проверенного места». Этот же тезис в Apple используют как аргумент против разрешения сайдлоадинга, утверждая, что централизованная проверка перехватывает опасное ПО до того, как оно попадет к пользователям.

Криптокошельки, однако, создают особую проблему для этой модели: для потери средств не нужен сложный вредоносный код — достаточно правдоподобной имитации интерфейса.

Истцы по делу Sparrow утверждают, что заявления представителей Apple о безопасности убедили их доверять софту из App Store, и требуют вернуть похищенные средства, компенсировать убытки, назначить штрафные выплаты, а также изменить и публично раскрыть процедуры выявления мошеннических приложений.

В Apple, в свою очередь, указывают на масштаб предотвращенных угроз: по данным компании, с 2020 по 2024 год App Store заблокировал мошеннические транзакции на сумму свыше $9 млрд (свыше $2 млрд — только в 2024 году), отклонил почти 2 млн заявок на публикацию приложений и заблокировал за мошенничество более 146 000 аккаунтов разработчиков.