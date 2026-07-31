В OFAC ввели санкции против двух иранских морских компаний, чтобы пресечь попытки Ирана монетизировать Ормузский пролив с помощью схемы страхования судов с использованием биткоина. Под ограничения попали Persian Gulf Marine Insurance Company и HormuzSafe Marine Services Authority. По данным OFAC, эти структуры тесно связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Речь идет о программе Hormuz Safe, о которой стало известно еще несколько месяцев назад. По задумке, судовладельцы могли платить Ирану за страховку биткоином и другими криптовалютами, чтобы гарантировать безопасный проход своих судов через пролив. По оценкам, схема могла бы приносить стране свыше $10 млрд и одновременно помогать Ирану удерживать контроль над этим стратегически важным водным путем после завершения войны.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что режим отчаянно нуждается в деньгах на фоне обвала экономики и трехзначной инфляции. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не позволят Ирану удерживать в заложниках мировую торговлю или использовать международное судоходство для финансирования терроризма, агрессии и репрессий со стороны КСИР.

В сообщении Минфина также отмечается, что находящийся под санкциями США Бабак Мортеза Занджани уже продвигал эту схему среди своих подписчиков в соцсетях. По имеющимся данным, ранее Занджани использовал биржу Binance для перемещения $850 млн, несмотря на то что его аккаунт неоднократно помечали как подозрительный.

Помимо страховой схемы, вчерашние санкции затронули и иранский «теневой флот», который, по данным США, поставляет миллионы баррелей иранской сырой нефти и нефтепродуктов в обход ограничений.