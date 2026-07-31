31 августа 2026 года. Церемония награждения состоится 9 сентября в Москве в рамках конференции IT Elements. Генеральным партнером мероприятия выступает компания «Инфосистемы Джет». Организаторы конференции IT Elements 2026 открыли прием заявок на профессиональную премию «Инженерное искусство». Награда предназначена для архитекторов, инженеров, специалистов по инфраструктуре, информационной безопасности и восстановлению систем, а также руководителей инженерных команд. Заявки принимаются до. Церемония награждения состоится 9 сентября в Москве в рамках конференции IT Elements. Генеральным партнером мероприятия выступает компания «Инфосистемы Джет».

Премия призвана отметить работу тех, кто отвечает за устойчивость критических ИТ-систем российского бизнеса. Будут оцениваться конкретные инженерные кейсы: как спроектирована архитектура, как система пережила нагрузку, сбой или атаку, как была восстановлена после инцидента, как выстроена защита. Ключевой принцип оценки — киберустойчивость, то есть способность системы выдерживать нагрузки, продолжать работу в условиях ограничений и быстро возвращаться в строй после сбоев и атак.

На премию можно представить реализованные проекты, связанные с устойчивостью ИТ-систем: проектированием архитектуры, обеспечением бесперебойной работы сервисов, защитой от атак и восстановлением после сбоев и инцидентов. При оценке организаторы планируют учитывать практический вклад участников и измеримые результаты внедрения.

Заявки принимаются в шести номинациях:

«Архитектор системы» — за создание ИТ-архитектуры, способной выдерживать рост нагрузки и отказы;

— за создание ИТ-архитектуры, способной выдерживать рост нагрузки и отказы; «Инженер инноваций» — за внедрение новых инженерных подходов, давших практический результат;

— за внедрение новых инженерных подходов, давших практический результат; «Инженер восстановления» — за решения и действия, позволившие восстановить систему после сбоя или инцидента;

— за решения и действия, позволившие восстановить систему после сбоя или инцидента; «Инженер инфраструктуры» — за проекты, обеспечившие устойчивую и непрерывную работу ИТ-сервисов;

— за проекты, обеспечившие устойчивую и непрерывную работу ИТ-сервисов; «Лидер инженерной команды» — для руководителей, отвечающих за работу и развитие инженерных команд;

— для руководителей, отвечающих за работу и развитие инженерных команд; «Инженер безопасности» — за создание систем защиты, повышающих устойчивость к атакам и снижающих связанные с ними риски.

Участвовать в премии могут отдельные специалисты и руководители команд, а также представители компаний-заказчиков, интеграторов, технологических компаний и внутренних ИТ-подразделений. Подать заявку разрешается как за себя, так и за коллегу.

Организаторы отмечают, что к рассмотрению принимаются только реализованные проекты с подтвержденными результатами. Концепции, которые не были внедрены, и заявки без описания конкретного инженерного вклада оцениваться не будут.

В состав жюри войдут участники программного комитета IT Elements — независимые эксперты и представители российских компаний. С составом жюри можно ознакомиться здесь.

«Наш мир построили инженеры. И мы хотим в рамках премии “Инженерное искусство” отметить вклад тех, кто реально создал что-то стоящее в ИТ. Не опытных менеджеров, не профессионалов маркетинга, а именно созидателей. Поэтому оцениваться каждый номинант будет по тому, что он создал: реализованный проект, работающее решение, а не просто красивая презентация», — комментирует руководитель дирекции информационной безопасности «Инфосистемы Джет» Андрей Янкин.

Ключевые даты:

до 31 августа — прием заявок;

1–8 сентября — экспертная оценка и финальный отбор;

9 сентября — церемония награждения.

Подробные условия участия и форма подачи заявки опубликованы на сайте премии.

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