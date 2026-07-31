Хакер #326. Router from Hell
Премия призвана отметить работу тех, кто отвечает за устойчивость критических ИТ-систем российского бизнеса. Будут оцениваться конкретные инженерные кейсы: как спроектирована архитектура, как система пережила нагрузку, сбой или атаку, как была восстановлена после инцидента, как выстроена защита. Ключевой принцип оценки — киберустойчивость, то есть способность системы выдерживать нагрузки, продолжать работу в условиях ограничений и быстро возвращаться в строй после сбоев и атак.
На премию можно представить реализованные проекты, связанные с устойчивостью ИТ-систем: проектированием архитектуры, обеспечением бесперебойной работы сервисов, защитой от атак и восстановлением после сбоев и инцидентов. При оценке организаторы планируют учитывать практический вклад участников и измеримые результаты внедрения.
Заявки принимаются в шести номинациях:
- «Архитектор системы» — за создание ИТ-архитектуры, способной выдерживать рост нагрузки и отказы;
- «Инженер инноваций» — за внедрение новых инженерных подходов, давших практический результат;
- «Инженер восстановления» — за решения и действия, позволившие восстановить систему после сбоя или инцидента;
- «Инженер инфраструктуры» — за проекты, обеспечившие устойчивую и непрерывную работу ИТ-сервисов;
- «Лидер инженерной команды» — для руководителей, отвечающих за работу и развитие инженерных команд;
- «Инженер безопасности» — за создание систем защиты, повышающих устойчивость к атакам и снижающих связанные с ними риски.
Участвовать в премии могут отдельные специалисты и руководители команд, а также представители компаний-заказчиков, интеграторов, технологических компаний и внутренних ИТ-подразделений. Подать заявку разрешается как за себя, так и за коллегу.
Организаторы отмечают, что к рассмотрению принимаются только реализованные проекты с подтвержденными результатами. Концепции, которые не были внедрены, и заявки без описания конкретного инженерного вклада оцениваться не будут.
В состав жюри войдут участники программного комитета IT Elements — независимые эксперты и представители российских компаний. С составом жюри можно ознакомиться здесь.
«Наш мир построили инженеры. И мы хотим в рамках премии “Инженерное искусство” отметить вклад тех, кто реально создал что-то стоящее в ИТ. Не опытных менеджеров, не профессионалов маркетинга, а именно созидателей. Поэтому оцениваться каждый номинант будет по тому, что он создал: реализованный проект, работающее решение, а не просто красивая презентация», — комментирует руководитель дирекции информационной безопасности «Инфосистемы Джет» Андрей Янкин.
Ключевые даты:
- до 31 августа — прием заявок;
- 1–8 сентября — экспертная оценка и финальный отбор;
- 9 сентября — церемония награждения.
Подробные условия участия и форма подачи заявки опубликованы на сайте премии.
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