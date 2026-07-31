В Минцифры предлагают обязать зарубежные сайты и приложения использовать только один способ авторизации российских пользователей — по номеру телефона. Эта инициатива включена в проект третьего пакета антифрод-мер, и, по словам экспертов, отказ от ее выполнения может привести к блокировке множества сервисов.

Как сообщают «Ведомости», инициатива вошла в проект третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством, и документ уже направили на обсуждение в профильные ведомства.

Согласно документу, для российских ресурсов продолжат действовать несколько вариантов авторизации: по номеру телефона, через «Госуслуги», Единую биометрическую систему или другую отечественную систему, которая отвечает требованиям по защите данных. Однако иностранным компаниям может быть затруднительно подключение к российской системе биометрии и ЕСИА, поэтому для них фактически остается только вариант с телефонным номером.

Отмечается, что одной только SMS-аутентификацией дело не ограничится. Также зарубежным сервисам, вероятно, придется хранить данные российских пользователей в стране три года и передавать сведения о регистрации, входах и удалении аккаунтов по запросу правоохранительных органов.

Партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али сообщил изданию, что для иностранных компаний будет сложно выполнить такие требования без присутствия в России. Подключение к СОРМ для большинства международных компаний выглядит нереалистичным, поэтому функции авторизации могут передать местному юридическому лицу.

Также отмечается, что дополнительные расходы способны отпугнуть сервисы, которые не получают доход от российской аудитории. Такие компании могут проигнорировать новые правила или самостоятельно ограничить доступ для пользователей из России.

Так как взыскать штраф с компании без российского юридического лица тоже будет непросто, предполагается, что российские власти могут прибегнуть к блокировке или ввести для нее отдельное основание.

Пока проект находится на стадии обсуждения. Ранее представители Минцифры уже отмечали, что говорить о финальном составе третьего антифрод-пакета преждевременно: внести его в Госдуму планируют осенью 2026 года.

Напомним, что в проект третьего пакета антифрод-мер вошли и другие ограничения. Например, виртуальным АТС могут разрешить обслуживать только клиентов с российскими IP-адресами, а хостинг-провайдеров обяжут размещать мощности на российских адресах и передавать сведения о собственных IP в специальный реестр.