Швейцарский производитель поездов Stadler Rail сообщил о кибератаке, за которой стояла вымогательская группировка Everest. Хакеры похитили технические данные через неназванную платформу, которой компания пользовалась совместно с одним из поставщиков, и потребовали выкуп в размере 10 млн швейцарских франков (примерно 12,3 млн долларов США).

Сообщается, что инцидент произошел в середине июля 2026 года: атакующие получили доступ к платформе обмена данными, используя для этого скомпрометированные учетные данные поставщика. При этом корпоративную инфраструктуру Stadler хакерам взломать не удалось, и производственные площадки компании продолжили работу в штатном режиме.

По словам представителей Stadler, злоумышленники сумели похитить только «техническую информацию» поставщика, а персональные данные не пострадали. Также утечка не сказалась на работе и безопасности поездов и трамваев Stadler, которые эксплуатируются по всему миру.

После атаки компания получила письмо от участников Everest с требованием выплатить 10 млн франков. В Stadler заявляют, что ответили злоумышленникам категорическим отказом и обратились в правоохранительные органы.

«Stadler ни при каких обстоятельствах не станет платить выкуп и не поддастся шантажу», — заявили представители производителя.

Русскоязычная группировка Everest активна с конца 2020 года. Изначально хакеры использовали для атак шифровальщики, но позднее перешли на кражу данных и последующий шантаж пострадавших компаний без шифрования их систем. В частности, ранее с Everest связывали атаки на Under Armour, Mailchimp, AT&T и Collins Aerospace.