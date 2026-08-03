В состав совета директоров Фонда Ethereum вошел Паскаль Каверсаччо (известный как pcaversaccio), сооснователь экстренной службы безопасности SEAL 911. Благодаря его назначению на годичный срок на добровольной основе в совете снова стало четыре человека. Весной его состав сократился до трех человек на фоне самой масштабной реструктуризации в истории организации.

Как член совета, Каверсаччо по швейцарскому законодательству о фондах получает не только право совещательного голоса, но и фидуциарные полномочия блокировать решения руководства, противоречащие миссии фонда. Таким уровнем влияния до сих пор не обладал ни один из идейных защитников приватности и безопасности внутри организации.

2026 год стал самым турбулентным для фонда за 12 лет его существования. В феврале ушел операционный директор Томаш Станьчак. В марте фонд опубликовал «Мандат EF» — документ, переориентировавший организацию на принципы CROPS: устойчивость к цензуре, устойчивость к захвату, открытость, приватность и безопасность. Так фонд закрепил за собой более узкую роль куратора, а не операционного центра экосистемы. Весной последовала волна увольнений заметных исследователей и разработчиков протокола, а критики, включая исследователя Данкрада Файста и журналистку Лору Шин, заявляли, что фонд ставит идеологию выше практической работы и рискует потерять талантливых специалистов, которые могут уйти к конкурентам вроде Solana.

Кульминацией стали события 23 июня: в фонде подтвердили сокращение 54 позиций (около 20% штата, насчитывавшего примерно 270 человек), закрыли лабораторию прикладной криптографии PSE (Privacy & Scaling Explorations) и урезали годовой бюджет примерно на 40%. Одновременно Бутерин объявил о переходе к модели «эндаумента» — сокращении ежегодных трат фонда примерно с 15 до 5% его капитала к 2030 году. Вскоре после сокращений появились три независимые организации — Ethlabs, Ethereum Institutional и EthSystems. Часть их сотрудников ранее работала в фонде, а сами организации взяли на себя часть его функций.

Каверсаччо описывает себя как инженера и предпринимателя, работающего на стыке приватности, безопасности, криптографии и распределенных систем. SEAL 911 — бесплатная круглосуточная горячая линия в Telegram, где около 40 проверенных вайтхэтов готовы быстро отреагировать на атаку на криптопротокол: локализовать уязвимость, попытаться спасти средства и скоординировать дальнейшие шаги. Организацию создали после взлома моста Nomad в августе 2022 года. Тогда этичные хакеры боялись вмешиваться из-за риска уголовного преследования. С момента запуска в феврале 2023 года команда SEAL 911 обработала более 3300 обращений, провела более 125 экстренных совещаний и помогла вернуть пострадавшим свыше 50 млн долларов в криптоактивах. Сам Бутерин пожертвовал организации 250 ETH.