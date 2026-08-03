На мемкоин-платформе Pump.fun, по данным издания Sandmark, увольняли сотрудников за несколько месяцев до разблокировки их токенов, из-за чего как минимум один бывший работник лишился потенциальной семизначной премии. Sandmark сообщает, что в марте на общем собрании сооснователь компании Ноа Твидейл заявил сотрудникам, что сокращения необходимы, поскольку Pump.fun «слишком быстро выросла» и больше не может действовать так же стремительно.

За этот год штат компании вырос до 100 человек, однако в апреле начались увольнения. Многие из уволенных в июне 2025 года подписали токеновое соглашение, по которому четверть их токенов должна была разблокироваться два месяца спустя, но их уволили прямо перед разблокировкой.

Владелец аккаунта в X, заявляющий, что представляет интересы уволенных сотрудников Pump.fun, утверждает, что за последние два месяца в компании уволили свыше 40 человек незадолго до окончания периода вестинга токенов. Он сообщил, что сам был уволен всего за день до разблокировки токенов, а с сотрудниками, по его словам, «обращались как со скотом». После этого аккаунт заблокировали, а один из постов удалили.

В Sandmark также обнаружили, что британская материнская компания Pump.fun — Baton Corporation — просрочила подачу годовой отчетности более чем на месяц. Согласно данным британской Companies House, отчет за период, закончившийся 30 сентября 2025 года, до сих пор не подан.

Штраф за просрочку более чем на месяц составляет £375 (около $505), более чем на три месяца — £750 (около $1 010), а более чем на шесть месяцев — £1 500 (около $2 020). Для компании, совокупная выручка которой недавно превысила $1 млрд, эти суммы незначительны. При этом токен PUMP с момента исторического максимума в сентябре прошлого года упал почти на 76%.

В этом году в компании сократили персонал, как и во многих других криптофирмах. Однако сокращения объяснили «слишком быстрым ростом», что выбивается из общей отраслевой риторики. Так, когда в криптобирже Coinbase в мае объявили об увольнении 14% сотрудников, причиной назвали рыночные условия и переход на ИИ. В феврале на бирже Gemini сократили 25% персонала, сославшись на изменения, связанные с ИИ, а в компании Block Джека Дорси по той же причине уволили около 50% персонала — примерно 4 000 человек.