В понедельник утром зафиксирована четвертая волна краж биткоинов с адресов, сгенерированных аппаратными кошельками Coldcard. По оценкам исследователей, злоумышленник уже вывел около 1816 BTC (примерно 114 млн долларов) с более чем 5200 адресов. В отличие от предыдущих волн, в новых транзакциях используется механизм replace-by-fee (RBF), а значит, у пострадавших есть возможность перехватить свои средства, пока транзакция не подтверждена в сети.

О новой атаке сообщил Алекс Торн, глава исследовательского подразделения Galaxy Research. По его словам, злоумышленники сознательно включили функцию RBF в Bitcoin, позволяющую заменить неподтвержденную транзакцию новой с более высокой комиссией. Пока перевод не подтвержден, любой пользователь, обнаруживший свой адрес в мемпуле, теоретически может заплатить более высокую комиссию и вывести монеты раньше злоумышленника.

Атака началась 30 июля. Первая волна за 41 минуту вывела 1083 BTC с 1196 адресов. Затем в течение выходных последовали еще две волны, в результате которых общие зафиксированные потери достигли 1367 BTC, а число пострадавших адресов — 4585. Если данные о новой, четвертой волне подтвердятся, суммарные потери по всем четырем волнам достигнут примерно 1816 BTC (около $114 млн), а число пострадавших адресов превысит 5200.

Источник проблемы — прошивка Coldcard от марта 2021 года, в которой для генерации сид-фразы ошибочно использовался предсказуемый программный генератор случайных чисел вместо аппаратного чипа устройства. Из-за этого ключи, созданные с помощью такой прошивки, можно восстановить, перебрав соответствующий диапазон значений. В Coinkite выпустили экстренное обновление прошивки для всех затронутых моделей и рекомендовали пользователям, которые генерировали сид-фразу в уязвимой версии ПО, перенести средства на новый адрес, созданный с помощью исправленной прошивки.

Торн отметил, что не располагает прямыми подтверждениями от пострадавших, и опубликовал выводы на основе анализа паттернов транзакций.

Четвертая волна охватила блоки с 960 778 по 960 792: зафиксировано 218 транзакций, затронувших 462 адреса жертв. Это примерно 14 попыток вывода средств на блок по сравнению с фоновым показателем 0,3 до начала атаки, то есть почти в 45 раз больше нормы. В ходе этой волны средства отправлялись на новые адреса — по одному на жертву, а не на общие «адреса-коллекторы», как в первых двух волнах, что упрощало отслеживание предыдущих переводов. Ни одна из первых трех волн не затронула кошельки с мультиподписью. Это согласуется с тем, что уязвимость связана именно с сид-фразами кошельков с одним ключом.

Торн призвал владельцев Coldcard проверить состояние своих средств, перевести активы с уязвимых устройств, а при обнаружении своего адреса в мемпуле использовать механизм RBF для перехвата транзакции.