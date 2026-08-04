Бывший спецагент ФБР Патрик Стивен Ярох обвиняется в краже криптовалюты у собственного работодателя на сумму около миллиона долларов. Ярох работал в бюро с февраля 2025 по июль 2026 года; ему предъявлены обвинения в получении похищенного имущества и его перевозке между штатами.

Обвинения основаны на показаниях, которые дал под присягой другой агент ФБР. Примечательно, что дело раскрылось благодаря самому Яроху: он признался сотруднику Министерства юстиции в содеянном, сказав, что это «съедает его изнутри». 29 июля Ярох сам связался со штаб-квартирой ФБР, чтобы договориться о встрече и рассказать о случившемся. В ходе беседы выяснилось, что общая стоимость его криптоактивов составляла примерно один миллион долларов.

В тот же день агенты ФБР приехали к нему домой, чтобы изъять имущество. Сначала Ярох добровольно передал сид-фразы криптокошельков, однако, как указано в показаниях, примерно через полчаса отозвал согласие на их использование.

Получив доступ к его мобильному телефону, следователи смогли войти в аккаунт Яроха на бирже Kraken, где хранилось около 188 тысяч долларов — преимущественно в USDC и обычных долларах США. Кроме того, проверка показала, что ранее он перевел примерно 1 миллион долларов в протокол Suilend. По словам Яроха, он выбрал этот сервис просто потому, что ему понравился логотип в виде капли воды.

Изучая содержимое телефона подозреваемого, агенты ФБР обнаружили в истории переписки с ChatGPT весьма красноречивые запросы. Среди них были вопросы вроде «Если бы у меня был миллион долларов, как бы вы посоветовали его инвестировать или потратить, чтобы максимизировать прибыль?», а также просьба посоветовать, как получить вид на жительство или гражданство в стране ЕС, имея на руках около миллиона долларов.

ChatGPT порекомендовал ему Португалию как оптимальный вариант. Как отмечается в показаниях агентов ФБР, у Яроха уже была забронирована поездка из США в Португалию.

На допросе Ярох попытался убедить агентов, что не планировал переводить деньги в Португалию. При этом он признал, что теперь, скорее всего, не сможет посетить эту страну, но выразил надежду, что его жена и ребенок все же смогут отправиться в эту поездку.