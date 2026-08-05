Адреса, на которых осели украденные в результате крупной атаки биткоины, неожиданно стали публичной доской объявлений: жертвы взлома и предприимчивые пользователи платят небольшие суммы, чтобы оставить хакеру сообщение прямо в блокчейне.

Речь идет об адресе злоумышленника, стоящего за масштабной атакой на аппаратные кошельки Coldcard, которая началась 30 июля 2026 года. Блокчейн-аналитики, в том числе исследователи Galaxy Research, идентифицировали его как один из адресов, контролируемых атакующим. С начала инцидента на этот адрес поступило несколько депозитов, многие из которых сопровождались текстовыми сообщениями.

Возможность оставлять надписи прямо в транзакциях связана с особенностью биткоина под названием OP_RETURN. Эта функция позволяет прикрепить к транзакции небольшую текстовую строку, которая затем навсегда фиксируется в блокчейне вместе с переводом средств. Изначально эту функцию создали для технических целей — разработчики используют ее, например, для добавления временных меток в документы или встраивания криптографических доказательств. Однако ничто не мешает обычным пользователям использовать ее и для личных посланий.

Именно поэтому люди, потерявшие деньги из-за взлома, отправляют на адрес хакера символические суммы в биткоинах с сопроводительными сообщениями в надежде, что хотя бы часть средств вернется. Взлом кошельков COLDCARD, впервые зафиксированный 30 июля, к настоящему моменту стал одним из крупнейших случаев компрометации кошельков для самостоятельного хранения средств: подтвержденные убытки превысили 100 миллионов долларов.

Сообщения на удивление разнообразны по тону. Часть из них — на первый взгляд искренние просьбы вернуть похищенное: авторы просят отдать хотя бы часть суммы, некоторые указывают точную долю похищенных у них биткоинов. Проверить, действительно ли эти сообщения написаны реальными жертвами взлома или это просто попытка сыграть на сочувствии, невозможно.

Есть и откровенно корыстные послания. Одно из них — предложение услуг по «отмыванию» украденных биткоинов: автор предлагает обойти проверку KYC и обналичить средства за комиссию 10%, а также оставляет контакт в Telegram. Другое сообщение вообще не связано с атакой на Coldcard — некий пользователь просит один биткоин «на свой путь в криптовалюте». Встречаются и совсем необычные форматы, например короткое сообщение в виде абстрактного стихотворения, обращенное к незнакомцу, забравшему чужие биткоины.

Использование OP_RETURN для обращения к похитителю криптовалюты — не новость. Похожая история произошла в 2020 году при краже более 127 000 BTC из майнинг-пула LuBian: тогда операторы пула пытались напрямую связаться с атакующим с помощью сообщений OP_RETURN и договориться о возврате средств. Позднее эти сообщения даже помогли аналитикам отличить кошельки самого пула LuBian от кошельков злоумышленника.

Нынешняя ситуация с кошельком хакера Coldcard отличается масштабом и набором «авторов». Если в случае с LuBian переговоры вела одна пострадавшая сторона, то сейчас к хакеру одновременно обращается целая толпа: настоящие жертвы взлома вперемешку с людьми, которые просто решили воспользоваться моментом и оставить свой след — рекламный, поэтический или попрошайнический — в публичном и неизменяемом блокчейне.