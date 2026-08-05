Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего (University of California San Diego, UCSD) обнаружили серьезную уязвимость в автомобильных охранных системах KARR и SWDS. Оказалось, что как минимум 2,2 млн машин можно открыть через Bluetooth, находясь в непосредственной близости от автомобиля.

Уязвимость нашли случайно. Дело в том, что несколько лет назад команда UCSD исследовала скиммеры и в ходе тестов заметила незнакомые Bluetooth-сигнатуры. Позже выяснилось, что они принадлежат охранным системам автомобилей, стоявших неподалеку.

Проблема оказалась связана с устройствами производства компании Acrisure, которые дилеры устанавливают в авто как дополнительное оборудование: исследователи выяснили, что все эти устройства используют один и тот же ключ для аутентификации через Bluetooth.

Если этот ключ известен атакующему, и он находится в радиусе примерно 4,5 метров от автомобиля, хакер может подключиться к системе посредством Bluetooth, разблокировать двери, активировать клаксон и включить фары. Кроме того, злоумышленник способен помешать запуску заглушенного уже автомобиля.

«Вместо того чтобы разбивать окно, угонщики могут просто удаленно подключиться к устройству внутри машины по Bluetooth и открыть двери», — поясняют авторы исследования.

Устройства KARR и SWDS устанавливают в автомобили в дилерских центрах. Помимо функций, похожих на возможности штатного брелока, эти системы позволяют владельцам и дилерам отслеживать машину в случае угона. Обычно этот сервис предлагается владельцам авто как платный апгрейд, однако исследователи выяснили, что устройство продолжает работать, даже если покупатель отказался от такой подписки.

По словам экспертов, это означает, что в зоне риска находятся даже те владельцы авто, которые не стали активировать KARR или SWDS при покупке, так как устройство все равно остается в машине и продолжает принимать Bluetooth-сигналы. Удалить такую систему тоже непросто: для этого придется демонтировать приборную панель и разобраться в проводке, связанной с системой зажигания и бортовыми системами машины.

По словам исследователей, за последние девять лет большинство уязвимых машин было приобретено в Южной Калифорнии у дилеров Honda, Toyota, Mazda, Ford и Jeep. Из-за последующих продаж на вторичном рынке такие автомобили встречаются по всей территории США и даже в Японии. Исследователи отмечают, что обнаружили в сети публично доступную базу данных со сведениями об автомобилях, оборудованных этими системами.

После предупреждения от специалистов разработчики KARR выпустили обновление прошивки. Установить его могут как действующие клиенты, так и владельцы систем без активной подписки. Инструкция по обновлению опубликована на сайте компании, однако неизвестно, уведомляет ли производитель владельцев авто о необходимости установить патчи.

При этом разработчики KARR оспаривают вывод исследователей о том, что единый ключ используется во всех устройствах. В компании утверждают, что проблема затрагивает лишь небольшую часть систем с определенными Bluetooth-компонентами.

«Описанная в исследовании уязвимость отличается высокой сложностью и в реальных условиях представляет низкий риск для клиентов. Тем не менее мы оперативно подготовили обновление прошивки», — заявляют представители KARR.

Специалисты UCSD пишут, что представят результаты своей работы 9 августа на конференции DEF CON, а полный отчет будет опубликован 12 августа в рамках мероприятия USENIX Security.