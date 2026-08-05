Разработчики постквантового алгоритма HAWK отозвали его из программы стандартизации NIST после того, как модель Claude Mythos Preview помогла разработать более эффективную атаку на алгоритм. Кроме того, модель Anthropic ускорила известную атаку на сокращенную версию AES-128 в 200–800 раз.

HAWK представляет собой схему цифровой подписи, рассчитанную на защиту от будущих квантовых компьютеров. В мае 2026 года представители NIST (National Institute of Standards and Technology) допустил HAWK до третьего раунда дополнительного процесса стандартизации постквантовых схем цифровой подписи.

Безопасность HAWK опирается на сложность задачи изоморфизма решеток. Ранее исследователи уже сообщали, что определенная симметрия, или автоморфизм, может примерно вдвое сократить объем вычислений, необходимых для восстановления ключа. Однако этот подход считался непрактичным, поскольку нужную симметрию найти не удавалось.

В Anthropic сообщают, что модель помогла разработать атаку, которая по открытому ключу восстанавливает нетривиальный автоморфизм решетки, а затем использует его для получения эквивалентного секретного ключа, которым можно подписывать сообщения от имени владельца. Однако нужно отметить, что опубликованная Anthropic реализация атаки рассчитана только на HAWK-256 — специально ослабленный тестовый вариант алгоритма — и в среднем выполняет восстановление ключа за три часа 42 минуты на 96-ядерном сервере.

В компании пишут, что на исследование ушло около 60 часов работы модели и примерно 100 000 долларов США на использование API. При этом управлявший экспериментом сотрудник Anthropic не специализировался на криптографии и лишь изредка задавал общее направление. Mythos изучила профильную литературу, провела математические и вычислительные эксперименты, а затем подготовила пайплайн для проверки результата.

Исследователи подчеркивают, что атака на полноценные HAWK-512 и HAWK-1024 по-прежнему остается непрактичной, однако новый подход заметно снижает заявленный разработчиками HAWK запас прочности.

Авторы HAWK уже подтвердили выводы Anthropic и сообщили, что приняли решение выйти из программы стандартизации NIST: простые меры защиты, включая удвоение параметров, сделали бы алгоритм неконкурентоспособным.

Второе исследование, опубликованное Anthropic, затрагивает AES-128, а точнее его сокращенной версии с семью раундами вместо стандартных десяти. В этом случае Mythos помогла усовершенствовать атаку типа meet-in-the-middle и разработать новую технику под названием Möbius Bridge. Она позволяет сравнивать промежуточные результаты шифрования без перебора одного из байтов ключа, то есть исключает проверку 256 возможных значений. С учетом дополнительных вычислений это ускоряет атаку в 200–800 раз.

Практической угрозы для безопасности AES это исследование не создает. Атакующему по-прежнему потребуется около 2^105 специально подобранных открытых текстов, и эксперимент с полным восстановление ключа исследователи продемонстрировали только на усеченном AES-подобном шифре с 24-битным ключом. Для семираундового AES-128 исследователи оценили отдельные этапы атаки, а затем экстраполировали ее итоговую сложность.

Как объясняет Мэттью Грин (Matthew Green), известный криптограф и профессор Университета Джонса Хопкинса, эти работы демонстрируют не столько скорый крах современной криптографии, сколько возможную роль LLM в криптоанализе. Так, модель не изобрела чего-то принципиально нового, а удачно объединила несколько уже известных методов атак. При этом проверка результатов стала главным узким местом исследования: специалистам Anthropic понадобился почти месяц, чтобы разобраться в методе, предложенном ИИ, и убедиться в его корректности.