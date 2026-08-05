Специалисты норвежской ИБ-компании Mnemonic обнаружили в популярных приложениях для телевизоров Samsung код, который позволяет превращать устройства в прокси и пропускать через них чужой трафик. После публикации этого исследования представители Samsung сообщили, что уже запретили регистрацию новых приложений с прокси-функциями. Также в компании готовят новые правила, прямо запрещающие использование SDK резидентных прокси, и намерены удалить из магазина все приложения с подобными компонентами.

Исследователи объясняют, что найденные ими SDK превращают телевизор в выходной узел прокси: сторонние клиенты получают возможность использовать домашний или офисный IP-адрес владельца устройства. Причем такой прокси может продолжать работать в фоновом режиме даже после закрытия приложения.

Один из таких SDK исследователи выявили в приложении с игрой Pac-Man, которое было одобрено Samsung и даже размещалось в разделе «Выбор редакции» на экранах телевизоров компании.

Для проведения анализа исследователи получили root-доступ к телевизору Samsung, а затем изучили весь входящий и исходящий трафик. Как оказалось, в упомянутой игре Pac-Man присутствовал код израильской компании Bright Data, которая продает доступ к миллионам резидентных IP-адресов и собранным через них датасетам.

При запуске игры прокси-компонент загружался, но не активировался автоматически: сначала пользователю показывали окно с запросом согласия. В случае подтверждения телевизор начинал работать как выходной узел прокси (в фоновом режиме), вплоть до удаления приложения.

Изучив небольшой фрагмент проходившего через телевизор трафика, эксперты заметили массовый скрейпинг профилей LinkedIn и сбор данных для обучения ИИ. Причем это была лишь малая часть запросов, проходящих через инфраструктуру Bright Data.

По мнению специалистов Mnemonic, корень этой проблемы заключается в самой архитектуре приложений для «умных» ТВ и механизме их модерации. Дело в том, что многие приложения для ТВ представляют собой оболочки из нескольких строк кода, которые загружают игры или другой контент с внешнего сервера. При этом модераторы проверяют лишь саму оболочку, а содержимое на сервере разработчика может меняться.

«Код, который прошел проверку, не обязательно совпадает с тем кодом, который в итоге запускается на устройстве», — отмечает специалист Mnemonic Харрисон Санд (Harrison Sand).

Исследователь подчеркивает, что разработчики в любой момент могут изменить код на своем сервере и фактически обойти защиту. Теоретически одного такого изменения будет достаточно, чтобы сотни миллионов телевизоров стали частью ботнета.

Представители Samsung сообщили изданию TechCrunch, что им известно об исследовании Mnemonic, и компания уже запретила регистрацию новых приложений с прокси-функциями. Также производитель разрабатывает правила, которые будут прямо запрещать использование SDK резидентных прокси, а из официального магазина удалят все приложения с такими компонентами.

Следует отметить, что в прошлом месяце аналогичное решение приняли в компании LG. Тогда выяснилось, что около 42% приложений в магазине компании могли подключать телевизоры к прокси-сетям.