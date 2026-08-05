Apple на короткое время исключила Telegram из App Store по всему миру. Как сообщил Павел Дуров (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), причиной стал запрещенный контент, который один из пользователей разместил в публичной группе. По словам Дурова, запрещенный контент намеренно выложил вымогатель.

Вечером 3 августа 2026 года пользователи заметили, что Telegram исчез из поисковой выдачи App Store по всему миру, а прямая ссылка на страницу мессенджера отображала ошибку. При этом уже установленные приложения продолжали работать, то есть временная блокировка затронула только новые загрузки и повторные установки.

Позже представители Apple объяснили, что проверка выявила в Telegram материалы, связанные с сексуализированным насилием над детьми и запрещенные правилами App Store. В итоге приложение восстановили в магазине, когда сотрудники Telegram удалили противоправный контент и заблокировали разместившего его пользователя.

Однако, по словам Павла Дурова, речь шла не об обычном нарушителе, а о вымогателе.

«Прошлой ночью Apple ненадолго удалила Telegram из App Store, потому что один пользователь подбросил незаконный порнографический контент в публичный групповой чат», — пишет Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, атакующий отредактировал старое сообщение в активной группе, добавив в него запрещенный контент, измененный с помощью ИИ. Из-за давней даты публикации сообщения участники чата не заметили произошедшего и не смогли вовремя отреагировать и пожать жалобу.

Дуров называет злоумышленника takedown-вымогателем и пишет, что обычно такие атакующие требуют деньги у владельцев публичных сообществ, угрожая в противном случае размещать запрещенные материалы и добиваться блокировки. Для этого злоумышленники используют аккаунты ботов, которые автоматически публикуют незаконный контент, а затем отправляют жалобы напрямую в Apple.

По словам основателя Telegram, необходимость прибегать к редактированию старых сообщений и другим уловкам демонстрирует, что массовое распространение подобных материалов в публичных группах не является системной проблемой для платформы, а инструменты модерации Telegram работают эффективно.

Он предупредил, что тактики вымогателей все время меняются и угрожают любым платформам с пользовательским контентом. Telegram, по его словам, уже умеет выявлять скоординированные кампании с массовыми жалобами и защищать легитимные сообщества, однако другие сервисы могут оказаться не готовы к подобным атакам.

При этом в своем сообщении Дуров раскритиковал действия представителей Apple. По его словам, Telegram удалили из App Store еще до того, как представители компании связались с разработчиками.