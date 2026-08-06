Разработчики Google готовят новую защитную функцию для Chrome, которая помешает малвари использовать корпоративные политики браузера для установки неудаляемых расширений. Такие расширения подменяют поисковые системы, захватывают страницу новой вкладки и перенаправляют запросы на сомнительные ресурсы.

Журналисты издания BleepingComputer заметили новую функцию среди незавершенных изменений в Chromium Gerrit. Судя по всему, пока разработка еще продолжается, но в будущем защиту планируют включить по умолчанию на устройствах под управлением Windows и macOS.

В настоящее время организации могут использовать корпоративные политики Chrome, чтобы принудительно устанавливать расширения и управлять настройками браузера. Этот механизм применяется на рабочих устройствах, подключенных к домену или системе MDM, однако такими же возможностями давно злоупотребляют операторы малвари.

К примеру, вредонос может без разрешения пользователя добавить локальные ключи политик в Chrome, установить расширение, сменить поисковую систему или страницу новой вкладки. При этом браузер считает, что расширение установил администратор, поэтому не позволяет отключить или удалить его. В некоторых случаях Chrome также отображает сообщение «Управляется вашей организацией», хотя компьютер не принадлежит организации.

В Google называют такие системы средами с низким уровнем доверия: браузер считывает локальные политики, но не получает подтверждения от надежного источника вроде домена или MDM-сервиса.

Ожидается, что новая защита будет блокировать установку policy-расширений, которые пытаются изменить поисковую систему или содержимое новой вкладки. Благодаря новой функциональности Chrome отменит установку опасного расширения, сохранит его ID в списке заблокированных, а также не будет повторно скачивать его во время следующих проверок политик. В результате это поможет предотвратить бесконечные попытки переустановки и отсечет лишний сетевой трафик.

Если ранее управляемый компьютер потеряет доверенный статус, но в системе останутся локальные ключи политик, Chrome автоматически удалит расширения, подменяющие поисковик или страницу новой вкладки.

Кроме того, расширение, которое пользователь установил вручную, больше нельзя будет перевести под принудительное управление корпоративными политиками. Оно останется под контролем самого пользователя, который сможет отключить или удалить его.

Для легитимных корпоративных сценариев предусмотрят отдельную политику-исключение. Администраторы смогут отключить защиту, если рабочее расширение действительно должно изменять настройки браузера. Также в Chrome добавят специальные метрики, которые помогут оценить распространенность подобных вредоносов и частоту их блокировки.