Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на разработчика систем мониторинга и управления сетями Vigo, по итогам июля 2026 года только 30,5% пользовательских сессий в мобильных сетях Центрального федерального округа проходили без ограничений. В остальных случаях абонентам были доступны лишь ресурсы из «белого списка» Минцифры, а в приграничных регионах доля ограниченных подключений приблизилась к 90%.

Специалисты Vigo изучили около 1 млрд пользовательских сессий и подсчитали, что с января по июль количество подключений в режиме «белого списка» в Центральном федеральном округе выросло в среднем на 31%. По данным исследователей, сильнее всего мобильный интернет ограничен в Брянской, Курской и Белгородской областях: по состоянию на 31 июля без ограничений там проходило лишь около 12% сессий.

В Москве и Московской области интернет работал без ограничений примерно в 49% случаев, тогда как остальные 51% подключений проходили по «белым спискам». В Санкт-Петербурге доля сессий без ограничений составила 43,9%, а в Ленинградской области — 58,9%.

По данным Vigo за июнь, наибольшая доля сессий без ограничений пришлась на Еврейскую автономную область — 75,7%, а за ней следуют Республика Тыва с 72,3% и Магаданская область с 69%.

Директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко сообщает, что доля сессий без ограничений коррелирует с введением дополнительных мер безопасности в отдельных регионах. По его словам, сервисы из «белого списка» должны оставаться доступными без перебоев, а правила включения новых ресурсов необходимо сделать понятными и прозрачными.

Издание отмечает, что ограничения мобильного интернета влияют на работу операторов. Как рассказал партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов, компании перестраивают тарифные линейки и активнее развивают фиксированный широкополосный доступ.

Пока сокращение мобильного трафика не успело заметно сказаться на финансовых показателях, однако, по словам Кудряшова, у абонентов возникает «эффект неиспользованного пакета»: они платят за определенный объем трафика, которым не могут воспользоваться полностью. В результате пользователи начинают искать более выгодные тарифы и чаще задумываются о смене оператора.

В беседе с журналистами гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов отметил, что ситуацию смягчает пакетная модель тарифов: мобильный интернет обычно продается вместе с голосовой связью, спрос на которую снова вырос.

По мнению Анкилова, операторам становится сложнее противопоставлять свои тарифы продуктам конкурентов и виртуальных операторов связи, а полноценно компенсировать влияние этого фактора компании смогут лишь за счет изменения цен.