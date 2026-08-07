Тадж Тарша, основатель компании Few and Far, работающей с NFT, обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств связи. Обвинение выдвинула прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка.

Согласно материалам дела, Тарша вместе с командой Few and Far привлек от инвесторов более 10 миллионов долларов, продавая права на будущий токен FAR. Однако, как утверждается в обвинительном заключении, значительная часть этих средств была потрачена не по назначению, а на личные нужды основателя.

По данным следствия, Тарша присвоил миллионы долларов, которые в компании собрали у инвесторов, и потратил деньги на следующее:

азартные игры в онлайн-казино;

спекулятивную торговлю криптовалютой;

финансирование не связанных с компанией сторонних бизнес-проектов;

залог для покупки элитной квартиры в Майами;

финансирование своего «диджейского хобби».

Со временем остальная команда Few and Far заметила пропажу средств, после чего Таршу отстранили от управления мультисиг-кошельком компании. В ответ, как утверждает обвинение, он предложил соучредителю и операционному директору компании значительную сумму в качестве взятки, чтобы убедить их вернуть ему контроль над кошельком. Также Тарша якобы напрямую обращался к инвесторам, пытаясь восстановить свои позиции в проекте.

В итоге команда все же выпустила токен FAR, однако вскоре его стоимость упала более чем на 99%. Обещанную биржу NFT так и не запустили.

Дело расследуют в рамках более широкой борьбы с мошенническими схемами в криптоиндустрии и секторе NFT, участники которых нередко обещают инвесторам технологические прорывы, но не добиваются их.