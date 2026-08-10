7 августа 2026 года парагвайское издание La Tribuna сообщило о гибели китайца, тело которого нашли у элитного жилого комплекса Jade Park в районе Тринидад в Асунсьоне. По предварительным данным, погибшим был Гарри Чун Так Йе (Йе Цзюньдэ), известный в криптосообществе под ником @harryyeh, — основатель и управляющий партнер Quantum Fintech Group, инвестор и создатель нескольких заметных DeFi-проектов.

По данным полиции, падение с 30-го этажа одного из самых высоких зданий района произошло предположительно около двух часов ночи по местному времени в прошлый вторник. Тело обнаружили полностью обнаженным и накрытым черным полиэтиленовым пакетом. Обстоятельства дела остаются неясными: следствие рассматривает версии несчастного случая, самоубийства и убийства.

Отдел по расследованию убийств и криминалистическая служба полиции Парагвая собрали вещественные доказательства и передали их в прокуратуру. Рассматриваются сразу несколько версий: несчастный случай, самоубийство или убийство. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу, официальных выводов пока нет.

Как указано на его личном сайте harryyeh.com, Йе более 25 лет проработал в технологической и деловой сферах, был техническим директором и сооснователем нескольких стартапов, имел опыт торговли акциями и опционами, а также работы на форексе. Он родился в Гонконге, а в детстве переехал в Канаду.

В криптовалюты Йе пришел в 2013 году, когда биткоин стоил около 60 долларов. Тогда он запустил свой первый фонд с капиталом примерно 250 тысяч долларов. Позже Йе занимался внебиржевой торговлей и маркетмейкингом в Binary Fintech Group, а затем основал Quantum Fintech Group, специализирующуюся на инвестициях в криптовалюты и блокчейн-проекты.

Переломным для его репутации стал 2021 год. В сентябре разработчики проекта алгоритмического стейблкоина Tomb Finance в блокчейне Fantom (токены TOMB, TSHARE и TBOND) ввели налог на продажу, чтобы предотвратить вывод средств крупными держателями. Эту защиту обошли с помощью социальной инженерии, что спровоцировало панику и волну ликвидаций. Йе объявил, что берет проект под свое управление, и 11 сентября опубликовал подробный план спасения.

За счет кредитного плеча и агрессивного пиара ему удалось к январю 2022 года разогнать общую заблокированную стоимость (TVL) Tomb Finance до исторического максимума в 1,6 миллиарда долларов. Однако впоследствии токены проекта обесценились почти до нуля, а последний пост в X (бывшем Twitter) вышел в феврале 2025 года. В тот же период Йе активно поддерживал экосистему Fantom, публично выражал оптимизм по поводу токена FTM и выступал на профильных конференциях.

С 2022 года Йе продвигал новый проект — омничейн-экосистему Lif3, которую позиционировали как дальнейшее развитие Tomb с акцентом на доступность и безопасность. В ней были доступны торговля, доходный фарминг, предоставление ликвидности и деривативы. Он также был сооснователем и одним из первых инвесторов L3 Reserve — эмитента стейблкоина L3USD. В его аккаунте в X долгое время фигурировали тикеры токенов LIF3, TOMB, FTM, TSHARE и L3USD.

Публичный образ Йе был противоречивым: в X он не афишировал роскошную жизнь, зато в Instagram регулярно демонстрировал частные самолеты и яхты.

Смерть Йе — не единственный случай насильственной или подозрительной гибели заметной фигуры криптоиндустрии в последние годы. В 2025 году в тюрьме умер основатель обанкротившейся турецкой биржи Thodex Фарук Фатих Озер. Его адвокаты сообщали, что перед смертью он изолировался от окружающих и отказывался видеться с семьей, а по предварительной версии следствия, это могло быть самоубийство. Тогда же в Киеве в собственном автомобиле был застрелен связанный с Украиной криптодеятель Константин Галиш (Kostya Kudo). Полиция сообщала о его склонности к суициду и обнаруженной прощальной записке. Инцидент произошел вскоре после сильного обвала рынка. В начале 2026 года в Гонконге мужчина погиб, выпав из окна своего жилья после потери около 1,2 миллиона долларов на криптоинвестициях. Полиция квалифицировала его гибель как несчастный случай.

В подобных случаях официальные выводы следствия часто сосуществуют с домыслами сообщества. Дело Гарри Йе находится на самой ранней стадии расследования. Обстоятельства обнаружения тела — оно было обнажено, на голову был надет полиэтиленовый пакет, а квартира оказалась разгромлена — уже вызвали вопросы о том, идет ли речь о несчастном случае или о самоубийстве. Однако до получения результатов вскрытия и дополнительных доказательств делать выводы преждевременно.

Авторы материала отмечают: капитал в криптоиндустрии может накапливаться стремительно, но безопасность, приватность и психическое здоровье участников рынка вне блокчейна заслуживают куда большего внимания.