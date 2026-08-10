В Polymarket, крупнейшей платформе предсказательных рынков, объявили о полном пересмотре механизма расчета цен для краткосрочных криптоконтрактов. Причиной стали месяцы жалоб трейдеров и научное исследование, выявившее сотни аккаунтов, чье поведение указывало на систематическое манипулирование результатами торгов. Теперь вместо мгновенного «снимка» цены в момент завершения контракта будут использовать средневзвешенную по времени цену (TWAP), что должно значительно усложнить искусственное искажение котировок и сделать его дороже.

Исследователи из Стэнфордского университета и Сингапурского университета менеджмента проанализировали около двух месяцев торгов пятиминутными контрактами на биткоин. Они обнаружили, что 821 аккаунт заработал в сумме 8,2 миллиона долларов в расчетные периоды, которые сочли потенциально манипулятивными. Из-за этого Polymarket раскритиковали: по мнению аналитиков, правила платформы позволяли небольшой группе трейдеров систематически наживаться за счет остальных участников рынка.

По словам авторов исследования, проблема носит структурный характер: цена контракта рассчитывается по биржевой котировке актива, а эту котировку можно двигать, торгуя на базовом рынке. Ученые зафиксировали необычно крупные ордера на бирже Binance в последние секунды перед расчетом контракта, после которых цена биткоина резко разворачивалась. Иными словами, кто-то открывал крупную позицию на Polymarket, а затем кратковременным давлением на цену на Binance «продавливал» нужный исход в последние мгновения перед закрытием окна расчета.

Авторы работы не смогли напрямую доказать наличие умысла у трейдеров или установить, что ордера на спотовом рынке размещали те же люди, которые держали позиции на Polymarket. Тем не менее исследование показало: без учета маркет-мейкеров 93% потерь в окнах, классифицированных как манипулятивные, приходилось на розничных трейдеров. Как отмечают авторы, ставка, которую рынок считал практически предрешенной, в итоге переворачивалась примерно в одном случае из трех.

В официальном сообщении в X (бывшем Twitter) в Polymarket заявили, что обновляют механизм расчета крипторынков «вверх/вниз», чтобы защитить целостность торгов. Для поддержки ликвидности в переходный период в Polymarket выделят 1 миллион долларов на вознаграждения за ликвидность на всех затронутых рынках в течение августа.

По новым правилам пятиминутные рынки будут использовать среднюю цену за 30 секунд, а пятнадцатиминутные и четырехчасовые контракты — за 60 секунд. Данные для расчета будут поступать через сервис Chainlink Data Streams.

Еще до публикации июльского исследования проблему поднимали независимые аналитики блокчейна. Так, аналитик Variance Lover еще в мае подробно описывал схему: трейдер накапливает крупную позицию на Polymarket, а затем в момент расчета двигает цену на Binance, вынуждая рынок закрыться в нужную ему сторону. Об усилении подобных манипуляций на пятиминутном рынке биткоина также сообщал участник проекта Axis Robotics, отмечая «точные развороты цены в последние секунды» перед расчетом. Разработчик Polymarket в ответ на эти сигналы лишь пообещал, что команда «разбирается в вопросе».