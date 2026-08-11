Спрос на аппаратные криптовалютные кошельки в первой половине 2026 года резко вырос. По данным двух крупных ретейлеров, продажи увеличились более чем вдвое. Это происходит на фоне введения новых правил регулирования криптовалютного рынка.

Представители ретейлеров не назвали конкретную причину скачка спроса, однако он совпал по времени с предстоящими изменениями в регулировании, что указывает на возможную связь.

В «М.Видео» сообщили, что число проданных кошельков во втором квартале выросло на 107% по сравнению с первым, а продажи в денежном выражении увеличились на 92%. Точное количество проданных устройств в компании не раскрыли.

В Wildberries также зафиксировали повышенный спрос: по данным РИА Новости со ссылкой на РВБ, материнскую компанию маркетплейса, продажи в штуках в первом полугодии выросли на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи в денежном выражении увеличились на 60%. При этом средняя цена аппаратного кошелька на Wildberries снизилась на 13% — до 7900 рублей, а в «М.Видео» расширили ассортимент таких устройств.

Стоит отметить, что данные ретейлеров не вполне сопоставимы: в «М.Видео» сравнивали второй квартал с первым, а в Wildberries — первое полугодие 2026 года с первым полугодием 2025 года. Общее число проданных устройств не раскрыли ни в одной из компаний.

Юристы, опрошенные РБК, отмечают, что российское законодательство не запрещает некастодиальные кошельки и не признает их вне закона. Тем не менее закон запрещает вывод криптовалюты из российских цифровых депозитариев на личные кошельки, хотя переходный период для этого ограничения продлится до 1 июля 2027 года.

После завершения переходного периода все операции с криптовалютой должны будут проводиться через регулируемые организации, а банки должны будут отказывать в проведении операций вне этой системы. Продажи кошельков также растут незадолго до вступления в силу более широкого режима регулирования криптовалют в России, намеченного на 1 сентября.

По информации Банка России, новая система позволит работать регулируемым биржам и цифровым депозитариям, а некоторым розничным инвесторам после прохождения тестирования — приобретать ликвидные криптовалюты в пределах годового лимита 300 000 рублей. При этом запрет на расчеты криптовалютой внутри страны сохранится.