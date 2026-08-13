Исследователь Nightmare Eclipse (он же Chaotic Eclipse) опубликовал PoC-эксплоит для новой 0-day-уязвимости в Microsoft Defender. Проблема получила название ShieldBreak и позволяет локальному атакующему повысить привилегии до уровня SYSTEM.

По словам исследователя, ShieldBreak представляет собой полный обход патча для уязвимости CVE-2026-50656 (7,8 балла по шкале CVSS), также известной под названием RoguePlanet. Напомним, что этот баг Nightmare Eclipse раскрыл в июне 2026 года, и разработчики Microsoft исправили его месяц спустя.

RoguePlanet была связана с возникновением состояния гонки в Microsoft Defender и позволяла повысить привилегии до уровня SYSTEM, а также выполнить произвольный код на полностью обновленных системах под управлением Windows 10 и Windows 11. Эксплоит использовал виртуальные диски и низкоуровневые операции с файлами, чтобы обмануть механизм карантина Defender, вынуждая его перезаписать системные файлы.

Как объясняет ИБ-эксперт Кевин Бомонт (Kevin Beaumont), ShieldBreak работает иначе. Новый эксплоит использует хук callback-функции в user mode и изменяет содержимое файла в момент, когда Defender сканирует загружаемый из облака файл посредством Cloud Filter API (CFAPI).

Сам Nightmare Eclipse утверждает, что его эксплоит успешно работает в актуальной версии Windows 11 25H2 (включая Canary), а также в Windows Server 2025. По его словам, во время тестов эксплуатация была успешной в 100% случаев.

Хотя опубликованный специалистом эксплоит не работает в Windows 10 и соответствующих серверных версиях, исследователь подчеркивает, что они тоже уязвимы перед проблемой ShieldBreak.

Работоспособность 0-day-эксплоита также подтвердил аналитик компании Tharros и известный ИБ-исследователь Уилл Дорманн (Will Dormann). В своем отчете он отмечает, что для успешной эскалации привилегий Microsoft Defender обязательно должен быть включен.

Отметим, что эксплоит для проблемы ShieldBreak был обнародован сразу после августовского «вторника обновлений», в рамках которого разработчики Microsoft исправили 421 уязвимость. Среди патчей числилось и исправление для проблемы повышения привилегий CVE-2026-62832, информацию о которой Nightmare Eclipse раскрыл в июле, назвав уязвимость LegacyHive.

Новая 0-day стала очередным эпизодом затянувшегося конфликта между исследователем и компанией Microsoft, о котором мы рассказывали в отдельной статье. С весны 2026 года Nightmare Eclipse публикует эксплоиты для 0-day-уязвимостей в Windows, Defender и BitLocker. Специалист заявляет, что это про­тест про­тив того, как спе­циалис­ты Microsoft Security Response Center (MSRC) обра­щают­ся с ИБ‑исследователями, которые сооб­щают об уяз­вимос­тях.

Nightmare Eclipse обвинял представителей MSRC в игнорировании отчетов, проблемах с выплатами и прямых угрозах. Представители Microsoft, в свою очередь, заявляли, что исследователь умышленно игнорирует процедуру скоординированного раскрытия уязвимостей, а публикуя рабочие эксплоиты до выхода патчей, он подвергает пользователей риску.

В итоге противостояние превратилось в своеобразную гонку «брони и снаряда»: разработчики исправляют раскрытые специалистом баги, а Nightmare Eclipse продолжает публиковать всё новые эксплоиты сразу после выхода патчей для старых.