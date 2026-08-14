40-летнего гражданина Беларуси Максима Сильникова, создателя и администратора вымогательской группировки Ransom Cartel, приговорили в США к 16 годам лишения свободы. По данным Министерства юстиции США, группировка атаковала как минимум 18 компаний по всему миру, а общий ущерб от этих атак превысил 6,7 млн долларов США.

Сильникова признали виновным в сговоре с целью совершения преступлений против США, сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, а также в краже идентификационных данных при отягчающих обстоятельствах.

Следствие утверждает, что Сильников был активен на русскоязычных хак-форумах как минимум с 2005 года и использовал ники J.P. Morgan, xxx и lansky. С 2011 по 2016 год он также был участником сайта Direct Connection, который закрылся вскоре после ареста его администратора.

По информации правоохранителей, Сильников создал Ransom Cartel в мае 2021 года. Он активно вербовал других киберпреступников на русскоязычных хак-форумах для участия в атаках и партнерской RaaS-программе (Ransomware-as-a-Service, «Вымогатель-как-услуга»), снабжал их инструментами и украденными учетными данными для доступа к корпоративным системам. Кроме того, он создал партнерскую панель, через которую участники группировки управляли своими атаками, общались между собой, вели переговоры с жертвами и распределяли полученные выкупы.

Следствие считает, что с 2021 по 2023 год участники Ransom Cartel атаковали как минимум 18 организаций в США и других странах. Хакеры похищали корпоративные данные, шифровали системы и требовали выкуп за расшифровку данных или обещание не публиковать украденную информацию. Ущерб от 18 известных атак Ransom Cartel превысил 6,7 млн долларов США, причем реальная сумма ущерба, вероятно, была выше, поскольку не все компании сообщали о взломах.

Следует отметить, что малварь Ransom Cartel имела немало общего с известным семейством вымогателей REvil. Так, исследователи из Palo Alto Networks отмечали сходство шифровальщика с кодом REvil, однако у Ransom Cartel отсутствовали некоторые механизмы обфускации. Из-за этого специалисты предполагали, что малварь мог написать бывший ключевой участник REvil, который не имел доступа ко всему исходному коду.

По данным следствия, Сильников играл центральную роль в Ransom Cartel: набирал партнеров, работал с брокерами доступов, лично вел переговоры с жертвами и занимался выплатами. К примеру, полученную от пострадавших криптовалюту он пропускал через миксеры, чтобы затруднить отслеживание средств.

Сильникова задержали в Испании 18 июля 2023 года в рамках международной операции, однако во время ожидания экстрадиции в США он попытался скрыться, и его поймали при попытке пересечь границу Польши и вернуться в Беларусь. В итоге Сильников согласился на экстрадицию, после чего его все же отправили в США.