Конференция OFFZONE 2026 — это два дня докладов, общения и практически непрерывного движения между треками и активностями. CURATOR отвечает за то, чтобы важные вещи оставались доступными даже под нагрузкой. В этом году компания снова выступит партнером конференции и вместе с «Хакером» готовит отдельную активность для участников.

CURATOR встретит гостей уже на входе: компания выступает партнером зоны регистрации. Также между докладами можно будет заглянуть в фирменный кофе-пойнт CURATOR — взять бесплатный кофе, обсудить услышанное или просто немного передохнуть.

Новинкой этого года станут шумоизоляционные кабины CURATOR. В них можно будет спокойно провести рабочий звонок или видеоконференцию, обсудить проект с коллегами или ненадолго спрятаться от суеты мероприятия.

CURATOR × «Хакер»

На конференции пройдет хакатон CURATOR: участникам предстоит искать уязвимости в игре и автоматизировать защиту сервера, не давая ему упасть. Те, кто сумеет набрать 9 999 очков, смогут принять участие в розыгрыше эксклюзивного мерча из коллаборации CURATOR × «Хакер».

Так что ищи CURATOR на OFFZONE 2026 — в зоне регистрации, кофе-пойнте, специальных кабинах и, конечно, на хакатоне. Даже в насыщенный день конференции важные сервисы должны оставаться доступными, и за это отвечает CURATOR.

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