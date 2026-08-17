Национальный центр кибербезопасности Нидерландов (NCSC) предупредил, что злоумышленники начали эксплуатировать критическую уязвимость CVE-2026-65400 в macOS Screen Sharing. Баг позволяет обойти аутентификацию, получив доступ к Mac без пароля, и уже применяется в реальных атаках для установки майнера Monero.

Проблема CVE-2026-65400 затрагивает встроенную в macOS функцию Screen Sharing, которая позволяет удаленному пользователю видеть экран Mac, а также управлять клавиатурой и мышью. Для соединения в этом случае используется VNC через TCP-порт 5900.

Уязвимость связана с управлением состояниями во время аутентификации и позволяет атакующему, который имеет сетевой доступ к Screen Sharing, пройти проверку без действительных учетных данных. Инженеры Apple устранили этот баг 6 августа 2026 года, с релизом macOS Tahoe 26.6.1, Sequoia 15.7.9 и Sonoma 14.8.9.

Как теперь сообщили эксперты NCSC, они получили данные сразу о нескольких взломанных системах, порт 5900 которых был доступен через интернет. Во всех известных случаях атакующие получили root-доступ и в итоге разместили на машинах жертв майнер криптовалюты Monero. Однако масштаб этой кампании и время начала атак пока неизвестны.

Исследователи из компании Calif изучили выпущенный Apple патч и за несколько часов создали рабочий эксплоит для CVE-2026-65400. По их данным, для атаки достаточно отправить уязвимому Mac несколько специально подготовленных пакетов. Причем злоумышленнику даже не нужно знать пароль, хотя для эксплуатации понадобится знать имя существующей учетной записи.

Также специалисты предупредили, что угроза не ограничивается одними только майнерами. Так как Screen Sharing обслуживает процесс screensharingd, работающий с правами root, после успешной эксплуатации бага злоумышленник фактически получает полный контроль над системой. В итоге атакующий может запускать приложения и команды, читать и изменять файлы, настройки безопасности или устанавливать дополнительную малварь.

Пользователям рекомендуют как можно скорее установить свежие обновления macOS. Если же установка патчей по какой-то причине невозможна, эксперты советуют отключить Screen Sharing вовсе. Тем, кому эта функция необходима, исследователи рекомендуют не открывать порт 5900 наружу, а также использовать VPN или SSH-туннели.