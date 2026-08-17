Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который позволит частным ИБ-компаниям участвовать в наступательных кибероперациях против зарубежных преступных группировок. Такие атаки будут осуществляться по контракту, под контролем американских властей и только после согласования конкретных целей и действий.

Подготовить эту программу должен Национальный координационный центр (National Coordination Center, NCC), а контролировать ее будут представители Министерства юстиции и Министерства внутренней безопасности США. Правила проведения операций ведомства должны будут представить в течение 60 дней.

В Белом доме пояснили, что создание новой программы — это ответ на растущее число киберпреступлений, так как только за 2025 год американские пользователи сообщили о потерях более 20,8 млрд долларов США из-за кибератак.

Фактически речь идет о первом случае, когда власти США официально привлекут частные компании к наступательным кибероперациям. Правительственные подрядчики смогут заниматься скрытой разведкой в инфраструктуре иностранных преступников, а также проводить так называемые «операции по кибервоздействию» (Cyber Effects Operations) — вмешиваться в работу систем, нарушать или блокировать их работу, уничтожать данные и инфраструктуру.

Целями таких атак могут стать иностранные преступные группировки, которые ведут деятельность, направленную против американских организаций, граждан, государственных структур и интересов страны. Так, в документах отдельно упомянуты вымогатели, фишеры, финансовые мошенники, организаторы схем, связанных с выдачей себя за других лиц и «сексуальным вымогательством» (sextortion). Последний термин образован от слов sex («секс») и extortion («вымогательство»), и такая тактика подразумевает запугивание пользователей: жертв убеждают, что у хакеров есть некие компрометирующие изображения или видео, а затем требуют выкуп.

При этом атаковать организации, которые входят в структуру иностранных государств или полностью действуют под их контролем, подрядчикам не разрешат.

Участвовать в новой правительственной программе смогут только те компании, которые пройдут специальную проверку. Оцениваться будут технические возможности, опыт проведения киберопераций, безопасность инфраструктуры и надежность сотрудников. Кроме того, впоследствии подрядчикам придется ежегодно подтверждать соответствие этим требованиям.

В настоящее время для каждой компании предусмотрен залог или эскроу в размере не менее 1 млн долларов США — эти деньги у компании могут конфисковать при нарушении условий контракта. Также подрядчики будут обязаны немедленно остановить операцию и уведомить представителей NCC, если атака выйдет за утвержденные рамки (например, случайно затронет граждан США или американские системы).

Помимо этого, запрещены операции, способные привести к гибели или серьезным травмам людей, а также действия, которые международное право может квалифицировать как применение силы или вооруженное нападение.

При этом юридическая сторона этой правительственной инициативы пока остается неясной. Дело в том, что ранее американским компаниям запрещалось самостоятельно проводить hack-back-операции (то есть отвечать кибератакой на кибератаку) без разрешения суда.

Из-за этого юристы полагают, что для полноценной работы программы могут потребоваться изменения в законодательстве. Однако отмечается, что в Computer Fraud and Abuse Act (CFAA) есть исключение для санкционированных государством расследований, защитных и разведывательных операций. Вероятно, оно может распространяться и на частных подрядчиков, действующих по прямому указанию властей.

Сооснователь компании Veracode Крис Высопал (Chris Wysopal) назвал новый меморандум серьезным изменением киберполитики США и значительным расширением роли частного сектора в наступательных операциях.

Известный ИБ-исследователь Кевин Бомонт (Kevin Beaumont) отметил, что идея атаковать инфраструктуру вымогателей имеет смысл, однако выразил сомнение в том, что сами ИБ-компании будут заинтересованы в проведении таких операций, так как многие из них годами зарабатывают деньги на борьбе с этими угрозами.