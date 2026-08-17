В компании Tether, эмитенте крупнейшего в мире стейблкоина USDT, заявили, что впервые провели полный финансовый аудит. Этот шаг там обещали годами на фоне сомнений в достаточности резервов, обеспечивающих токен. Аудит провели специалисты KPMG U.S., одной из аудиторских фирм «большой четверки».

Аудиторы KPMG проверили финансовую отчетность Tether International за 2025 год и выдали безоговорочно положительное заключение, то есть подтвердили, что отчетность достоверно отражает финансовое положение, результаты деятельности и денежные потоки компании в соответствии с US GAAP. Согласно отчетности, по итогам 2025 года резервы Tether превышали обязательства компании на 6,814 млрд долларов.

Представитель KPMG U.S. подтвердил, что фирма выдала такое заключение по отчетности Tether International за 2025 год, но отказался от дальнейших комментариев, сославшись на конфиденциальность отношений с клиентом.

Проведенный аудит — это существенный шаг вперед по сравнению с ежеквартальными «аттестациями» резервов, которые в Tether публикуют уже несколько лет после урегулирования претензий генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк. Аттестация подтверждает лишь конкретные данные, например объем и состав резервов на определенную дату. Полноценный финансовый аудит подразумевает более широкую проверку всей бухгалтерии компании: транзакций, активов, обязательств, доходов, денежных потоков и подтверждающих их документов.

О найме аудитора из «большой четверки» для проведения первого полного аудита резервов USDT в Tether объявили еще в марте. Помимо KPMG, в «большую четверку» входят Deloitte, EY и PwC.

Специалисты KPMG изучили транзакции Tether, системы учета компании, оценки активов, данные о контрагентах и записи о владении активами. Аудиторы также лично пересчитали и осмотрели золотые слитки, входящие в резервы Tether.

В Tether неоднократно обещали провести полный аудит, но ограничивались лишь аттестациями резервов. У критиков возникал вопрос, почему компанию такого масштаба до сих пор не проверяли так же тщательно, как другие крупные финансовые организации.

Опасения по поводу устойчивости и обеспеченности USDT — токена, который играет ключевую роль в инфраструктуре криптовалютного рынка, — периодически становились поводом говорить о возможном системном риске для всей индустрии цифровых активов. Эти дискуссии стали настолько привычными для криптосообщества, что даже получили собственное неформальное название — Tether FUD.

Ставки при этом продолжают расти: рыночная капитализация USDT превысила 180 млрд долларов, а Tether стала одним из крупных покупателей американского государственного долга, используемого в качестве резервного актива.