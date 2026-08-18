В компании сообщают, что средства и цифровые активы клиентов не пострадали, однако хакеры получили доступ к именам, банковским реквизитам и номерам удостоверений личности в ходе более масштабной глобальной атаки.

В Bits of Gold заявили, что злоумышленники похитили персональные данные примерно 200 тысяч клиентов. О взломе в компании сообщили в воскресенье, объяснив, что хакер получил несанкционированный доступ к сети в результате атаки на цепочку поставок.

Похищенные данные включают имена клиентов, номера национальных удостоверений личности, адреса электронной почты, номера телефонов, IP-адреса, банковские реквизиты и публичные адреса криптокошельков. При этом в компании подчеркивают, что средства, приватные ключи, пароли, CVV-коды и сканы удостоверений личности похищены не были.

По предварительным данным Bits of Gold, атака была частью более масштабного глобального инцидента, который одновременно затронул и другие компании.

«Наша служба безопасности начала расследование инцидента при содействии компании, специализирующейся на реагировании на киберинциденты и кибербезопасности», — заявили в Bits of Gold. Там также подчеркнули: «Важно отметить, что ваши цифровые активы и средства в безопасности и не были затронуты инцидентом».

Это уже третий случай утечки данных в криптоиндустрии за последнюю неделю. В воскресенье стало известно об утечке данных почти 40 000 пользователей криптокошелька SafePal, о которой мы писали ранее. Похожий инцидент произошел 13 августа в результате еще одной атаки на участника цепочки поставок производителя аппаратных кошельков Trezor: после взлома логистического партнера компании ShipMonk были скомпрометированы данные почти 14 000 клиентов.

Компанию Bits of Gold основали в 2013 году. Она стала первой криптовалютной компанией в Израиле, получившей постоянную лицензию поставщика финансовых услуг. Генеральный директор компании — Юваль Руах. У Bits of Gold более 250 000 клиентов и сертификат SOC 2 Type II.

В Bits of Gold напомнили клиентам, что сотрудники компании никогда не запрашивают пароли, коды подтверждения, приватные ключи или переводы средств, и призвали быть бдительными в отношении возможных мошеннических рассылок и других атак, которые станут возможными в результате утечки.