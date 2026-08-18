Специалисты Cloudflare сообщают о резком росте сверхмощных DDoS-атак. Во втором квартале 2026 года аналитики компании зафиксировали более 800 атак на сетевом уровне мощностью свыше 1 Тбит/с — на 519% больше, чем кварталом ранее. Для сравнения, в первом квартале текущего года было замечено лишь 130 таких атак.

Одновременно с этим выросло и число менее мощных инцидентов: атак в диапазоне от 500 Гбит/с до 1 Тбит/с стало на 143% больше, а от 100 до 500 Гбит/с — на 105%.

Согласно отчету компании, в первом полугодии 2026 года специалисты нейтрализовали 23,2 млн DDoS-атак на сетевом уровне и 29,64 трлн вредоносных HTTP-запросов. Только во втором квартале количество сетевых атак выросло с 10,04 до 13,17 млн, то есть на 31,2%, а объем HTTP-DDoS увеличился с 12,75 до 16,89 трлн запросов — на 32,4%.

При этом подавляющее большинство атак по-прежнему остается не слишком мощными и короткими. Так, мощность 96,62% DDoS-атак не превышала 50 Мбит/с, и 90,6% из них завершались менее чем за 10 минут. Доля атак продолжительностью более трех часов выросла лишь немного — с 0,387% в первом квартале до 0,828% во втором.

Пик активности злоумышленников пришелся на апрель текущего года: всего за один месяц Cloudflare обработала 6,46 трлн вредоносных HTTP-запросов и 165 Пбайт DDoS-трафика на сетевом уровне. После этого активность заметно снизилась. Исследователи предполагают, что одной из причин могла стать международная операция правоохранительных органов PowerOFF, направленная против сервисов для DDoS-атак по найму. Напомним, что в ее рамках были арестованы четыре человека, отключены 53 домена, а предупреждения получили более 75 000 клиентов DDoS-сервисов.

Чаще всего HTTP-DDoS-атаки в первой половине года были направлены против СМИ, производственных и издательских компаний — на этот сектор пришлось 14,2% отраженных запросов. Также заметно выросло число атак на госструктуры, и в Cloudflare связывают это с геополитическими событиями, в том числе с обострением конфликта между США, Израилем и Ираном, что спровоцировало рост активности хактивистов.