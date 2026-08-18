Швейцарский защищенный мессенджер Threema пострадал от серии мощных DDoS-атак, из-за чего сервис несколько часов работал с перебоями. Сообщается, что атакующие постоянно меняли тактику, обходя защиту, и под удар попала не только инфраструктура Threema, но и швейцарский хостинг-провайдер Nine, в дата-центрах которого размещены серверы мессенджера.

Проблемы в работе Threema начались вечером 11 августа 2026 года: пользователи жаловались, что сообщения отправляются с большими задержками или не уходят вовсе. Вскоре представители Threema сообщили, что, судя по доступной на тот момент информации, причиной проблемы стал сетевой сбой на стороне партнера.

Еще примерно через три часа представители Nine заявили, что проблема устранена, после чего специалисты Threema начали восстанавливать работу сервисов. Однако на следующий день ситуация повторилась: о недоступности мессенджера вновь сообщили пользователи из Швейцарии, Индии и Китая.

В итоге разработчики Threema подтвердили, что инфраструктура мессенджера находится под DDoS-атакой, из-за которой 11 и 12 августа сервис периодически оказывался полностью или частично недоступен.

В компании сообщили, что обычно защита Threema успевает адаптироваться к DDoS-трафику, и пользователи вообще не замечают подобных инцидентов, однако на этот раз нагрузка оказалась значительно выше обычной, и злоумышленники постоянно меняли тактику. Кроме того, атаки продолжались длительное время и затрагивали как саму Threema, так и Nine.

«Не совсем ясно, был ли Threema основной мишенью или эти атаки были одновременно направлены на несколько целей», — отмечают представители сервиса.

Ситуацию дополнительно усложнила техническая проблема со страницей статуса Threema: представители сервиса не могли публиковать на ней актуальную информацию о состоянии своих систем, а затем страницу и вовсе отключили для устранения бага. Поэтому пользователи видели информацию о том, что у Threema нет никаких проблем, тогда как на самом деле мессенджер не работал.

Как теперь подчеркивается в официальном заявлении компании, после этого инцидента специалисты Threema внедрили дополнительную защиту от DDoS-атак, которая должна отфильтровывать вредоносный трафик еще до того, как тот достигнет инфраструктуры сервиса, а также снижать нагрузку во время подобных атак.