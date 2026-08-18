Министерство финансов США опубликовало проект правил (NPRM) по реализации раздела 3 закона GENIUS — ключевого федерального акта, регулирующего выпуск и обращение стейблкоинов в стране. Документ уточняет, кто вправе выпускать и продавать токены на территории США, и обязывает эмитентов обеспечить техническую возможность исполнять предписания властей, включая заморозку и изъятие токенов. Публичное обсуждение продлится до 19 октября 2026 года.

Согласно проекту, выпускать платежные стейблкоины в США смогут только одобренные эмитенты, зарегистрированные в стране, а также иностранные эмитенты, которые соответствуют критериям раздела 18(a) закона, то есть регулируются сопоставимым зарубежным режимом и зарегистрированы в Управлении контролера денежного обращения (OCC). Деятельность всех прочих эмитентов будет вне закона: за каждое нарушение грозит штраф до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до пяти лет.

Ключевой момент документа — норма о «законных приказах» (lawful order). Биржи и прочие поставщики услуг цифровых активов (digital asset service providers) не вправе продавать в США токены иностранных эмитентов или предоставлять к ним доступ, если эмитенты не обладают технической возможностью выполнять законные приказы американских властей и не обязуются им подчиняться. Фактически это значит, что смарт-контракт токена должен технически поддерживать заморозку, изъятие или блокировку перевода средств по требованию регулятора. Иначе токен нельзя легально предлагать американским пользователям через биржи.

Сотрудники бирж будут обязаны проверять достоверность заявлений эмитента. Если у платформы будут основания полагать, что эмитент не выполнит требование, дальнейшая продажа токена будет считаться нарушением закона.

Правила будут действовать экстерриториально: если токен предлагают или продают человеку, физически находящемуся в США, даже через зарубежную платформу, на сделку будут распространяться требования закона GENIUS.

С 18 июля 2028 года вступит в силу дополнительное ограничение: биржи смогут предлагать пользователям в США только токены «разрешенных» эмитентов. Регулирование рынка будет ужесточаться постепенно: сначала начнет действовать требование о готовности к заморозке средств (с момента вступления акта в силу), а затем — полный запрет на обращение токенов неавторизованных эмитентов.

Фактически документ закрепляет требование о бэкдоре в смарт-контрактах стейблкоинов: техническая возможность выполнить приказ о заморозке или конфискации активов становится обязательным условием листинга на биржах. Минфин также рассматривает другие подходы, в том числе модель, похожую на Regulation S (правила для офшорных сделок с ценными бумагами), и просит представителей отрасли ответить на десятки конкретных вопросов — в частности, о том, как классифицировать кроссчейн-мосты, деривативные токены наподобие Wrapped Bitcoin (WBTC) и кастодиальные переводы.