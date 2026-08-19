В Бразилии арестованы четверо подозреваемых в масштабном банковском мошенничестве, в ходе которого злоумышленникам удалось похитить около 30 млн евро. По данным следствия, хакеры воспользовались уязвимостью в системе сервис-провайдера, обслуживавшего немецкий банк Commerzbank, и проводили несанкционированные списания со счетов его клиентов.

Атака произошла еще в ноябре 2023 года и продолжалась всего четыре дня. Расследованием этого инцидента занимались Федеральная полиция Бразилии и Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA).

Хотя ни одно из ведомств не раскрывает название пострадавшего банка, бразильские СМИ сообщили, что речь идет о Commerzbank, а представители банка подтвердили изданию BleepingComputer, что инцидент действительно затронул его клиентов:

«Из-за технических проблем на стороне сервис-провайдера со счетов клиентов проводились несанкционированные прямые списания. Клиенты не понесли финансовых потерь. Мы тесно и всесторонне сотрудничали с властями».

По данным BKA, проблема возникла после неудачного обновления ПО в системе обработки платежей и транзакций финансовой организации. В ноябре 2023 года хакеры воспользовались этим багом и инициировали множество несанкционированных списаний с различных счетов, а затем переводили похищенные средства в Бразилию. При этом деньги проходили через сеть транзитных счетов, компаний, платежных организаций, криптоплатформ и платежных карт (зачастую выпущенных без согласия владельцев), что было призвано скрыть происхождение средств.

В итоге основную часть средств обналичили именно в Бразилии, а меньшую — еще в четырех неназванных европейских странах.

На прошлой неделе бразильская полиция при поддержке BKA провела операцию Klonen. Правоохранители провели обыски и изъятия имущества по 21 ордеру в семи городах, а четырех подозреваемых задержали в Рио-де-Жанейро, Гуарульюсе, Гоянии и Карапикуибе.

Как теперь сообщают следователи, помимо четырех задержанных в Бразилии удалось установить личности еще трех подозреваемых в странах Европы, которые будут привлечены к ответственности в Испании и Болгарии.

Задержанным уже предъявлены обвинения, в том числе, в краже при отягчающих обстоятельствах с использованием электронного мошенничества, участии в преступной организации и отмывании денег.

Также нужно отметить, что во время расследования инцидента обнаружилось, что один из фигурантов этого дела участвовал в выборах в 2024 году и направил часть похищенных средств на финансирование своей политической кампании.

Федеральный суд Бразилии распорядился арестовать финансовые активы, автомобили и недвижимость подозреваемых на сумму до 106 млн бразильских реалов (около 22,4 млн долларов США).