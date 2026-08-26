Разработчики Microsoft предложили пользователям временное решение для проблем с играми, которые возникают после выхода августовских обновлений для Windows 11. По данным компании, сбои связаны с драйверами и компонентами устройств с RGB-подсветкой, в частности с inpoutx64.sys.

Проблемы начались после выхода обновления KB5121003 от 11 августа 2026 года и более поздних апдейтов: в системах под управлением Windows 11 24H2 и 25H2 некоторые игры (ARC Raiders, Marvel Tōkon: Fighting Souls и The Finals) перестали запускаться, а также могли вылетать и зависать. Кроме того, пользователи жалуются на возникающие то и дело ошибки EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION и внезапную перезагрузку компьютеров.

Расследование показало, что системы пострадавших игроков объединяло наличие периферии или внутренних компонентов с RGB-подсветкой. Такие устройства могут устанавливать драйверы или другие компоненты (например, inpoutx64.sys), и запуск некоторых игр после установки августовских обновлений Windows провоцирует сбой.

Разработчики ARC Raiders и The Finals из шведской студии Embark Studios тоже связали проблему с inpoutx64.sys и подтвердили, что сбои появляются после установки KB5121003. До появления официального решения в Embark Studios предлагали удалить связанную с драйвером службу и сам файл inpoutx64.sys из директории драйверов Windows.

Однако теперь в Microsoft предлагают пользователям другое временное решение: отключение драйвера через реестр Windows. Для этого нужно открыть regedit, перейти в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\inpoutx64, открыть параметр Start, установить для него значение 4 и перезагрузить компьютер.

При этом в Microsoft предупреждают, что отключение драйвера может нарушить работу RGB-подсветки, периферии или ПО для управления подсветкой.

Полноценного исправления для проблемы, возникающей из-за установки KB5121003, пока нет. Специалисты Microsoft продолжают изучать, почему именно RGB-компоненты конфликтуют с определенными играми, и просят пострадавших отправлять отчеты через Feedback Hub.