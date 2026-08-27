С начала текущей недели цифровая инфраструктура правительства Норвегии страдает от мощных DDoS-атак. Из-за этого пользователи столкнулись с проблемами при авторизации через государственную систему электронных удостоверений личности, подписании документов и работе с другими сервисами.

Атаки начались в понедельник, 24 августа 2026 года, и затронули инфраструктуру Норвежского управления цифровизации (Digitaliseringsdirektoratet, Digdir), а также компании Vivicta, которая обеспечивает ее работу.

Digdir управляет общей цифровой инфраструктурой норвежских госорганов, через которую работают системы авторизации в государственных сервисах, электронные удостоверения личности и цифровые подписи, защищенная почта, сервисы подачи различных заявлений и документов, а также осуществляется доступ к публичным реестрам и обмен данными между ведомствами.

Также проблемы затронули сторонние платформы, которые зависят от инфраструктуры Digdir, хотя непосредственно их DDoS не затронул. К примеру, центральная государственная платформа Altinn предупредила о возможных сбоях при авторизации и других неполадках. Аналогичное уведомление появилось и на сайте налоговой службы Норвегии Skatteetaten: пользователям, которые не могут авторизоваться, рекомендуют повторить попытку позднее.

Как сообщили представители Digdir, из-за атак некоторые сервисы временно работали с перебоями или могли быть полностью недоступны. В настоящее время большую часть систем уже удалось стабилизировать, однако отдельные сервисы, включая ID-porten и eSignering, по-прежнему могут работать с перебоями. В частности, пользователи могут сталкиваться с ошибками подключения, медленными ответами серверов и долгой авторизацией. Актуальное состояние систем Digdir можно посмотреть на отдельной странице статуса.

По словам главы Digdir Фроде Даниэльсена (Frode Danielsen), расследование этого инцидента не выявило каких-либо признаков взлома систем ведомства или компрометации персональных данных.

Как отмечает издание BleepingComputer, эта волна DDoS-атак на цифровую инфраструктуру правительства Норвегии стала уже третьей за последнее время. Предыдущие инциденты произошли в июне и начале августа 2026 года. При этом неизвестно, кто может стоять за текущими и прошлыми атаками, хотя норвежские СМИ высказывают предположения о возможной причастности России.