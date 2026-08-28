Представители Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США (ATF) подтвердили компрометацию одной из своих систем. Незадолго до этого участники вымогательской группировки Qilin заявили о взломе ATF и добавили ведомство на свой сайт для публикации утечек.

В ATF сообщают, что атакующие получили доступ только к отдельной системе, которая работает изолированно от основной корпоративной сети ведомства. Подчеркивается, что пока не обнаружено признаков того, что атака могла затронуть инфраструктуру ATF, сервис ATF eForms или другие системы бюро.

После обнаружения взлома специалисты ведомства немедленно отключили все соединения со скомпрометированным окружением и начали расследование инцидента, которое ведется совместно с Министерством юстиции США, в структуру которого входит ATF.

Также сообщается, что руководство Минюста присвоило произошедшему статус «крупного инцидента» (major incident) в соответствии с федеральными правилами. При этом атака не повлияла на работу самого ведомства.

Издание BleepingComputer пишет, что практически одновременно с публикацией заявления ATF группировка Qilin разместила данные о взломе бюро на своем сайте в даркнете. Пока вымогатели не сообщают, какие именно данные им якобы удалось похитить, не называют объем украденной информации и сумму возможного выкупа. Также группировка пока не опубликовала образцы похищенных файлов, которые могли бы подтвердить факт атаки.

Хак-группа Qilin работает по модели Ransomware-as-a-Service («Вымогатель-как-услуга», RaaS) и впервые была замечена специалистами еще в августе 2022 года под названием Agenda. С тех пор группировка заявляла о компрометации более чем 2200 жертв.

По данным аналитиков Comparitech, в июле 2026 года Qilin была одной из наиболее активных вымогательских группировок: суммарно исследователи зафиксировали за месяц 799 вымогательских атак, и ответственность за 125 июльских инцидентов взяли на себя участники Qilin.