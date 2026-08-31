В Android 17 появилась системная поддержка Encrypted Client Hello (ECH), которая мешает провайдерам и другим наблюдателям определять, к каким сайтам и сервисам обращается пользователь.

Хотя Android 17 вышла еще в июне 2026 года и уже содержала необходимую поддержку ECH на уровне платформы, теперь специалисты Google из подразделения Jigsaw подробно описали работу технологии, а также ее интеграцию с приложениями и сетевыми библиотеками.

ECH представляет собой надстройку над TLS, которая шифрует начальную часть TLS-хендшейка, где обычно передается Server Name Indication (SNI) — имя хоста, с которым устанавливается соединение. Именно благодаря SNI интернет-провайдер или оператор Wi-Fi могут видеть посещаемые пользователем домены, даже если сам трафик защищен HTTPS.

Поддержка ECH уже давно реализована в браузерах, к примеру, на Android она работает в Chrome 117 и Firefox 119 и более новых версиях. Однако Android 17 переносит ECH на уровень самой платформы, и благодаря этому защиту смогут использовать и другие совместимые приложения.

Разработчики рассказывают, что ECH будет включен по умолчанию для приложений, ориентированных на Android 17, при условии, что они используют поддерживаемые сетевые библиотеки, включая актуальные версии OkHttp, WebView и HttpEngine.

Кроме того, если сервер поддерживает ECH, теперь Android будет шифровать имя хоста. Если же такой поддержки нет, система использует механизм ECH GREASE и отправит фиктивное поле, внешне похожее на ECH. Это нужно для того, чтобы настоящие ECH-соединения не выделялись среди остальных, хотя имя хоста в таком случае все равно останется видимым.

Специалисты подразделения Jigsaw, которое занимается технологиями обеспечения конфиденциальности в интернете и борьбой с цензурой, уже протестировали ECH GREASE на 10 000 самых популярных доменах и 740 интернет-провайдеров в 202 странах и регионах. Эксперты заключают, что не обнаружили проблем с загрузкой сайтов или неожиданных сетевых блокировок.

Также нужно отметить, что в конце прошлой недели инженеры Google сообщили, что в Android 17 были усилены и другие механизмы сетевой защиты. В частности, Local Network Protection теперь требует, чтобы приложения получали разрешение перед сканированием локальной сети или подключением к находящимся в ней устройствам.

Кроме того, теперь в Android 17 по умолчанию работает Certificate Transparency: сведения о выданных TLS-сертификатах должны попадать в публичные журналы CT, что призвано упростить обнаружение подделок или неправомерную выдачу.

Наконец, мобильные операторы, участвующие в программе Google, смогут автоматически отключать 2G для своих абонентов. В Google рассчитывают, что это снизит риски атак с применением поддельных базовых станций, которые могут принудительно переводить находящиеся поблизости устройства в режим 2G, массово рассылать фишинговые SMS в обход операторских фильтров и перехватывать трафик.