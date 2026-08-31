30 августа 2026 года валидаторы блокчейна Cronos остановили работу после того, как злоумышленник опустошил крупнейший кредитный протокол сети Tectonic, искусственно увеличив цену токена TONIC. По данным аналитика Weilin Li, ущерб составил примерно $66–75 млн, а согласно анализу Awoo — $119,5–120 млн. Разница объясняется тем, что оценки отражают разные показатели: конечную прибыль атакующего и общий отток средств из пулов.

Если твои активы находятся непосредственно в сети Cronos, сейчас они заморожены независимо от того, пользовался ли ты взломанным протоколом. Если они хранятся в приложении Crypto.com или на бирже, ты можешь продолжать ими пользоваться.

Tectonic был крупнейшим кредитным протоколом в сети Cronos — около $121,7 млн вкладов (46% всего DeFi-капитала сети) и порядка $82,7 млн выданных займов. Атакующий разогнал цену управляющего токена протокола TONIC. При ликвидности всего около $1,34 млн и суточном объеме торгов около $11 000 токен оказался уязвим для манипуляций с ценой. Затем атакующий внес этот «раздутый» актив как залог и занял под него реальные активы из пулов. Loan-to-value (соотношение займа к залогу) для TONIC составляло 20% — этот параметр должен был ограничивать риск, но при неверно определенной цене ограничение не сработало: 20% от стократно завышенной стоимости все равно многократно превышали реальную стоимость залога.

Важно: это не взлом в привычном смысле, а скорее финансовая атака с использованием торговых инструментов.

Примерно за 65 минут атакующий вывел активы, начав перебрасывать их через блокчейн-мост в Ethereum. Именно на этом этапе вмешались валидаторы: в аккаунте Cronos в X сообщили об обнаружении эксплоита и остановке сети. Около $6 млн атакующий успел вывести через мост, но примерно $60 млн остались «запертыми» в остановленном блокчейне и были недоступны ни ему, ни остальным пользователям.

При этом атакующий связался с whitehat-активистом @YannickCrypto через Discord и предложил тому обналичить деньги за вознаграждение в 25–30%.